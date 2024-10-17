Почему детям нельзя кофе

В СанПиН 2.3/2.4.3590−20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32) натуральный кофе и тонизирующие напитки (в том числе энергетические) указаны в перечне пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей. По информации Роспотребнадзора, детям до пяти лет не рекомендуется давать продукты, содержащие кофеин (в том числе энергетические напитки). Обычный кофе, с кофеином, разрешен после 14 лет. При этом многие медики не рекомендуют начинать пить кофе регулярно ранее 21 года.