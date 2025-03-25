Почему дети трут глаза, когда устают?

Дети — это настоящие исследователи мира. Часто они подают сигналы о своем самочувствии с помощью определенных жестов. Каждый день дети открывают новые горизонты и учатся взаимодействовать с окружающей средой. Процесс познания часто требует от них большого количества энергии и внимания. В этот период родительская забота может проявляться в виде вопросов о здоровье и самочувствии детей.