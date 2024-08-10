Почему дети не любят читательские дневники и как это исправить

Отзыв о книге — это часто способ рассказать о себе. Комментируя что-либо, мы пишем разное. Например, вы и ваш друг могут прочитать одно и то же произведение, но вы отметите семейные отношения героев, а ваш товарищ восхитится локациями или поступками героев.