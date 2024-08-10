Почему дети не любят читательские дневники и как это исправить

Заставить ребенка читать книги и списка литературы на лето — это только половина дела. А вот вдохновить его вести читательский дневник — задача гораздо сложнее.
Блогер «Мела» Светлана Филяева говорит, что ведение читательского дневника вызывает недовольство даже у тех, кто прочитал все книги, заданные на лето. Чаще всего школьники говорят, что им не интересно отвечать на вопрос «Чему учит книга?» после каждого прочитанного произведения.
Филяева дала несколько советов, как разнообразить процесс заполнения дневника и чем он помогает.
Для чего нужен читательский дневник
Читательский дневник нужен не только для учителей, которые с его помощью смогут понять, читали ли дети книги летом и как они их поняли.
Способ понять себя
Отзыв о книге — это часто способ рассказать о себе. Комментируя что-либо, мы пишем разное. Например, вы и ваш друг могут прочитать одно и то же произведение, но вы отметите семейные отношения героев, а ваш товарищ восхитится локациями или поступками героев.
Развитие новых навыков
Часто написание отзывов о книге раскрывает способности детей. Так, ребенок может начать писать рассказы или рисовать иллюстрации к произведениям.
Формирование собственного вкуса
Дневник помогает понять, какие жанры нам нравятся и какой объем должен быть у книги, чтобы она вызвала интерес.
Умение аргументировать
Любые отзывы — это способ аргументировать свою точку зрения. Например, мы можем написать, почему нам не понравился рассказ или отдельный персонаж в нем.
Задания, которые помогут полюбить ведение читательского дневника
Если ребенку надоело отвечать на одни и те же вопросы о каждом произведении можно также предложить ему:
- Вспомнить поступок героя. Причем персонаж не должен быть обязательно любимым, а поступок — правильным. Можно вспомнить, что он такого сделал, о котором бы вы сказали: «я бы никогда так не поступил».
- Графически изобразить три причины, почему понравилась книга.
- Сделать коллаж, который проиллюстрирует то, что понравилось в книгу. Для этого могут понадобится старые журналы с иллюстрациями или распечатанные фотографии из интернета.
- Написать альтернативную концовку. Подумайте, как бы могла сложиться судьба героев? Попробуйте написать фанфик, то есть историю по мотивам прочитанного произведения, но с другим исходом, например, со счастливым или несчастливым концом.
- Подумать, как характер героев отражается на их рационе. Например, Карлсон любил варенье и плюшки, Гарри Поттер с друзьями ел конфеты с неожиданными вкусами. А вот обед у Собакевича и Манилова — это совершенно разные блюда, и вряд ли им понравилось бы в гостях друг у друга.
- Записать видеоблог. Почти что каждый современный ребенок мечтает стать блогером. Поэтому можно написать сценарий ролика, где будет рассказываться о прочитанной книге, а после снять видео.
- Вспомнить книгу, которую удалось быстро прочитать, и подумать, что так сильно увлекло, что вы «проглотили» ее за 3/6/9 дней.
- Вспомнить книгу, которую читали дольше всего и понять, почему так.
- Вспомнить самую ужасную книгу, которую вы прочитали. Напишите, почему вам не понравилась книга и обоснуйте свое мнение. Может, вам не понравился сюжет, поступки героев или описание локаций — аргументируйте ваше «мне не понравилось».
- Записать новые слова или понятия из книги. Напишите, было ли такое, что вам пришлось искать искать ответ в интернете? Надо ли было заглядывать в справочник или спрашивать что-то у родителей?
- Подумать, какой формат книги нравится больше — аудио, бумажная или цифровая версия?
- Вспомнить людей, которым вы бы могли посоветовать эту книгу.
Ранее библиотекарь выбрала несколько произведений, которые прекрасно подойдут для летнего чтения.
Анна Морозова