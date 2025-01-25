Почему дети едят одно и то же и надо ли с этим что-то делать

Боязнь пробовать незнакомые продукты
Это состояние также называют пищевой неофобией. Обычно дети отказываются от овощей, фруктов и белковых продуктов. Неофобия может возникнуть в связи с тем, как воспринимаются разные вкусы. Причем это наследуется от родителей. Некоторые дети спокойно едят горькие зеленые овощи, другие же ярче чувствуют вкус и отказываются от них при одном только виде, пишет «Лайфхакер».
Играет роль и социальная среда. Семья или сверстники могут поощрять или препятствовать выбору определенных блюд. Также ребенок может отказываться от какой-то еды из-за негативного опыта в прошлом. Например, у него была тошнота после определенного продукта, поэтому пробовать его опять ему не захочется, даже если истинная причина негативной реакции была в болезни.
Психолог КПТ, специалист по расстройствам пищевого поведения Екатерина Фёдорова отмечает, что неофобия в детском возрасте проходит сама по мере взросления ребёнка, если у него есть пример и новые продукты. Это ловушка, в которую часто попадают родители. Например, ребенок отказывается от рыбы, и взрослые перестают предлагать. В итоге — замкнутый круг. Родители не предлагают, а ребенок не пробует.
По словам эксперта, дети даже могут отказываться от еды, так как их аппетит меняется в зависимости от фазы роста.
Специалист отметила, что индустрия детского питания построена вокруг сладкого вкуса. Детям свойственно есть привычные продукты, поэтому они могут отказываться от «слишком новых вкусов» и выбирать то, с чем уже хорошо знакомы. Например, сладкое.
Пример семьи
Многие считают, что на пищевое поведение детей влияет пример родителей. Однако выводы ученых на этот счет не однозначны.
Так, некоторые исследователи полагают, что родители играют главную роль в пищевом поведении детей, причем в основном матери. Если с раннего детства предлагать ребенку продукты с различными вкусами и ароматами, это поможет сформировать у него здоровые пищевые привычки.
Однако часть экспертов придерживаются другого мнения. Метаанализ 24 исследований на небольших выборках показал, что связь между тем, что едят родители и что выбирают их дети, слабая. Согласно этой работе, пищевые привычки взрослых не единственный и не главный фактор, который влияет на поведение ребенка за столом.
Образ жизни
Избирательность детей повышается, если они физически активны менее часа в день, проводят перед экраном больше двух часов ежедневно, спят меньше девяти часов и едят напротив телевизора, а также перекусывают снеками. К такому выводу пришли исследователи, изучившие образ жизни 913 участников — детей и их родителей.
Нормально ли, что дети едят одни и те же продукты
Малыши зачастую выбирают высокоуглеводные продукты, что вполне объяснимо. Как рассказала Екатерина Фёдорова, растущим и подвижным детям требуется много энергии, а значит — больше углеводов.
В целом избирательность в еде у детей 2−5 лет встречается часто. Однако если в рационе ребенка меньше 20−30 продуктов, которые долгое время не меняются, стоит обратиться за помощью: к педиатру, психологу, специалисту по питанию. Они выяснят, нет ли у него избирательно-ограничительного расстройства пищевого поведения, культурных и религиозных убеждениями или медицинских показаний.
Екатерина Фёдорова подчеркивает, что детям нужно не меньше четырех-пяти продуктов из каждой пищевой группы: зерновые, мясо, яйца, рыба, молочные продукты или их заменители, фрукты и овощи.
«Стоит насторожиться, если количество продуктов в рационе сокращается и новые не приходят на их замену. Также поводом для беспокойства должно стать, если из рациона полностью исключена какая-либо группа продуктов», — предупредила эксперт.
Как разнообразить рацион ребенка
По словам специалистов, нужно 12−17 раз предложить ребенку новый продукт, прежде чем он захочет съесть его. При этом не стоит обманывать, подкупать и заставлять пробовать новую еду. Лучше описать вкус и текстуру блюда, чтобы помочь детям привыкнуть к ним.
Родителям советуют следить не за тем, что дети съедают в течение одного дня, а за ситуацией в течение недели и вести дневник питания. Так проще анализировать полноценность рациона.
Также может помочь пример родителей — взрослым нужно самим пробовать новые продукты. Можно предложить ребенку поучаствовать в готовке и походе по магазинам.
Кроме того, нужно собираться вместе за столом. Ребенок сможет копировать поведение родителей и начать так же наслаждаться едой, как они.
Нужно сделать прием пищи приятным. Разговаривайте за столом и обсуждайте интересные события из жизни, чтобы еда у ребенка вызывала хорошие ассоциации. Кроме того, хвалите детей, если они пробуют новые продукты, приглашайте в гости других ребят-ровесников, меняйте способы подачи еды.
Психолог-консультант, специалист по коррекции пищевого поведения, нутрициолог Мария Рождественская в разговоре с ВФокусе Mail советует родителям, чьи дети отказываются от новых продуктов, держать на столе и на виду не конфеты, а овощи или фрукты. Также нужно предлагать пробовать и договариваться.
«Например, ребенок говорит, что не любит помидоры и не ест их. Лет с четырех можно начать договариваться. То есть после его отказа стоит сказать: “Давай договоримся, когда ты это попробуешь?”. Ребенок может назвать срок в две недели. Можно отметить эту дату в календаре, придумать какую-то игру», — посоветовала эксперт.
При этом не стоит заставлять ребенка есть, доедать. Даже если он попробовал, но ему не понравилось, можно договориться повторить попытку через год.
Эксперт рассказала, что детская избирательность связана с эволюцией. Так, в древние времена у людей не было возможности должным образом следить за ребенком, нанять няню и подобное. В итоге у детей развилась избирательность в еде, эволюция заложила механизм защиты. Причем он проявлялся с двух лет. Это объясняется тем, что до этого возраста за малышами присматривали более внимательно.
Консультант отметила, что обычно ребенок ест после двух лет то, что ел до этого периода. Однако бывают исключения.
«Считается, что чем больше детям дадут в прикорме продуктов, тем меньше вероятность развития аллергий и тем более у них будет разнообразным рацион в будущем. Но на практике это не всегда так, причем даже если это дети из одной семьи. Бывает, что до двух лет человек ест множество продуктов и блюд, а потом резко ограничивает рацион», — пояснила Мария Рождественская.
Некоторые дети в целом мало едят и часто отказываются от еды. Почему так происходит, объяснила психолог Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи в Орловской области Софья Никитина.