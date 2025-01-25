Почему дети едят одно и то же и надо ли с этим что-то делать

В целом избирательность в еде у детей 2−5 лет встречается часто. Однако если в рационе ребенка меньше 20−30 продуктов, которые долгое время не меняются, стоит обратиться за помощью: к педиатру, психологу, специалисту по питанию. Они выяснят, нет ли у него избирательно-ограничительного расстройства пищевого поведения, культурных и религиозных убеждениями или медицинских показаний.