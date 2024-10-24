Почему дельфины любят плыть впереди корабля или яхты?

Дельфины не только очень умные, но и любопытные существа. Их привлекают движение и звуки лодок. Во время плавания на кораблях или яхтах можно встретить дельфинов, движущихся прямо перед носом судна. Но причина такого поведения кроется не только в любопытстве этих млекопитающих.
Почему дельфины иногда плавают впереди кораблей?
Дельфины используют волну, создаваемую лодками и судами впереди себя. Вода подталкивает млекопитающих, увеличивая их скорость движения до 65 км/час, в то время как без помощи корабельной волны они могут разгоняться до 40 км/час. Используя волну, дельфины преодолевают большие расстояния без затрат дополнительной энергии.
Выяснилось, что дельфины предпочитают заниматься подобным «серфингом» в местах, где водится больше рыбы, которую они едят. Таким образом, передвижение дельфинов впереди кораблей может помогать им в охоте.
Также дельфины могут близко подплывать к кораблям, так как понимают, что рядом с людьми всегда есть пища. С судов нередко попадает в море пищевой мусор, среди которого эти животные могут найти себе пропитание. А если дельфин оказывается рядом с рыболовецкой лодкой, есть вероятность что рыбаки поделятся с ним рыбкой.
Также дельфины известны своим игривым характером. Поэтому, не исключено, что от плавания рядом с кораблями они еще и получают удовольствие.
Однако есть случаи, когда дельфины попадают под лодки и получают серьезные повреждения гребными винтами, вплоть до летального исхода. Часто жертвами становятся молодые особи, которые хуже, чем взрослые, умеют маневрировать в воде, развивают меньшую скорость, низко прыгают и могут не справиться со скоростью, которую создает корабельная волна.