Почему дельфины любят плыть впереди корабля или яхты?

Также дельфины могут близко подплывать к кораблям, так как понимают, что рядом с людьми всегда есть пища. С судов нередко попадает в море пищевой мусор, среди которого эти животные могут найти себе пропитание. А если дельфин оказывается рядом с рыболовецкой лодкой, есть вероятность что рыбаки поделятся с ним рыбкой.