Почему черешня так называется?

Черешня была известна уже за 8000 лет до н. э. В Этимологическом словаре русского языка Семеновой говорится, что в древнерусском языке слово «черешня» впервые встречается в «Хождении игумена Даниила» 1106−1107 гг. Но время распространения слова в языке неизвестно. «Вероятно, что на процессе образования этого слова в славянских языках сказалось латинское название вишневого дерева cerasus», — указывается в словаре.