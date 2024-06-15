Почему черешня так называется?

Черешня (лат. Prunus avium) — древесное растение (до 10 метров высотой) из семейства розовых (Rosaceae), дико растущее по лесам в южной России, в Крыму, на Кавказе и разводимое в садах (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона).
Черешня была известна уже за 8000 лет до н. э. В Этимологическом словаре русского языка Семеновой говорится, что в древнерусском языке слово «черешня» впервые встречается в «Хождении игумена Даниила» 1106−1107 гг. Но время распространения слова в языке неизвестно. «Вероятно, что на процессе образования этого слова в славянских языках сказалось латинское название вишневого дерева cerasus», — указывается в словаре.
Во всех европейских языках (и в турецком, армянском, арабском, арамейском) название дерева имеет древнегреческие корни — κέρασος «вишня».
Современные языковеды считают, что греческое слово может быть заимствовано из какого-то семитского или кавказского наречия.
Таким образом, изначально греческое слово «вишня» kerasus пришло в славянские языки и стало cerasus. Затем в результате фонетических изменений в древнерусском от *kersja (после изменения k > ч, sj > ш и развития полногласия), получилось «череша». (Этимологический словарь русского языка Шанского Н. М.) Со временем добавился суффикс и «выросла» черешня.
Источники: https://ru.wikisource.org/