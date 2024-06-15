Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему черешня так называется?

Как вишня стала черешней.

Источник: РИА "Новости"

Черешня (лат. Prunus avium) — древесное растение (до 10 метров высотой) из семейства розовых (Rosaceae), дико растущее по лесам в южной России, в Крыму, на Кавказе и разводимое в садах (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона).

Черешня была известна уже за 8000 лет до н. э. В Этимологическом словаре русского языка Семеновой говорится, что в древнерусском языке слово «черешня» впервые встречается в «Хождении игумена Даниила» 1106−1107 гг. Но время распространения слова в языке неизвестно. «Вероятно, что на процессе образования этого слова в славянских языках сказалось латинское название вишневого дерева cerasus», — указывается в словаре.

Во всех европейских языках (и в турецком, армянском, арабском, арамейском) название дерева имеет древнегреческие корни — κέρασος «вишня».

Предполагается, что слово образовалось от названия города Керасунт, который в античности славился вишнями.

Современные языковеды считают, что греческое слово может быть заимствовано из какого-то семитского или кавказского наречия.

Таким образом, изначально греческое слово «вишня» kerasus пришло в славянские языки и стало cerasus. Затем в результате фонетических изменений в древнерусском от *kersja (после изменения k > ч, sj > ш и развития полногласия), получилось «череша». (Этимологический словарь русского языка Шанского Н. М.) Со временем добавился суффикс и «выросла» черешня.

Источники: https://ru.wikisource.org/