Почему бутылки шампанского на «Титанике» не взорвались

После трагического финала экспедиции на батискафе «Титан» многие задались вопросом о том, почему сам «Титаник» не деформировался от давления. Более того, почему найденные на борту и доставленные на поверхность бутылки с шампанским остались неповрежденными.

Редакция IFL Science просит в первую очередь обратить внимание на причины имплозий — взрывов, направленных не наружу, а внутрь. Когда давление становится слишком большим, происходит сильный взрыв, уравнивающий давление внутри и снаружи объекта.

Взрывы могут происходить и на поверхности, исключений нет. Некоторые части «Титаника» поддались имплозии. В оставшихся же целыми фрагментах судна воздух был выпущен изнутри, в результате чего давление снаружи и внутри стало одинаковым (условия, при которых взрыв не произойдет).

Специалисты предполагают, что из-за повышенного в бутылках давления (из-за углекислого газа) сохранило целостность емкости по той же причине. Давление внутри составляет примерно шесть бар, причем один бар соответствует атмосферному давлению на уровне моря.

Современное шампанское хранится в бутылках, выдерживающих давление до 20 бар, потому для удержания пробки часто используется металлическая проволока. Шампанское ранее находили на глубине 50 метров, неповрежденным и пригодным для питья. Фактически, когда «Титаник» начал тонуть, риск взрыва был снижен, поскольку разница между внутренним и внешним давлением уменьшилась.

На глубине около 60 метров давление составляет около шести бар. Судно лежало на глубине 3800 метров, давление составляет около 381 бар. Также роль сыграли, вероятно, деформированные пробки. В бутылку должна была попасть морская вода — так уравнивалось давление внутри и снаружи емкости.

Недавно в США показали более 150 артефактов с «Титаника». Все желающие смогут ощутить себя полноценными пассажирами печально известного судна.

Олеся Маевская