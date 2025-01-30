Почему бульдоги так популярны, несмотря на проблемы со здоровьем. Видео

Хотя бульдоги появились благодаря искусственному отбору и имеют немало проблем со здоровьем, у них крайне развит педоморфизм — явление, при котором сохраняются щенячьи черты даже во взрослом возрасте. Иными словами, представители этой породы зачастую имеют черты, напоминающие детские: короткие мордочки, большие глаза и маленькие ушки. Такая внешность несомненно влияет на наше восприятие: животные кажутся нам беззащитными и вызывают желание о них заботиться. Больше интересных фактов о бульдогах рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.