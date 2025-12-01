Почему блогера из Казахстана Аслана Тулегенова наказали за защиту русского языка тюрьмой

Известный казахстанский блогер и активист Аслан Тулегенов под псевдонимом «Северный Казах» получил 3,9 года тюрьмы по обвинению в разжигании розни. Его обвинили на закрытом суде, а приговор вызвал обеспокоенность у общественности и правозащитников.
Тулегенов открыто выступал за дружбу и сближение Казахстана с Россией, критиковал русофобию и национализм в стране, которые, по его мнению, поддерживаются властями. Сторонники блогера считают, что именно его пророссийская позиция стала причиной ареста.
Казахстанский блогер Амангельды Есенов назвал этот суд политическим заказом, отметив, что если бы Тулегенов занимался противоположной деятельностью, например, поддерживал пантюркизм или критиковал День Победы, то остался бы на свободе.
Высказалась по поводу приговора также член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. Она отмечает в произошедшем пугающую закономерность.
«Тенденция притеснения пророссийских блогеров в странах Азии очевидна. Но конкурентами-то у пророссийских блогеров являются местные радикалы. Так что все эти дела напрямую касаются нас. Я уже обращалась к узбекским правозащитникам по делу Азизы Хакимовой. Обещали разобраться, но воз и ныне там. Ничего не изменит и обращение к Казахстану, но обращаться все-таки будем», — написала журналистка.
Другой журналист Виктор Зарубин считает, что в этом инциденте есть и вина российских властей. По его словам, отстоять блогера было необходимо.
«У Москвы, видимо, нет желания чрезмерно давить на Астану. Уж одного активиста — не крупного политика, не высокопоставленного силовика — могли бы забрать из темницы сырой. Мы же как-никак “союзники”», — рассуждает Зарубин.
Еще один блогер Бахтияр Тураров делится своими наблюдениями по поводу произошедшего. По его словам, на Тулегенова было написано сразу несколько доносов. При этом все они принадлежат крайне сомнительным личностям — казахстанским националистам, как утверждает Тураров.
«На Аслана Тулегенова были написаны заявления такими лицами, как Дархан Ардакулы, Диас Кузаиров и Ринат Кибраев — люди с уже признанными уголовными статьями и судимостями. По какой странной причине именно эти осужденные преступники имеют такое большое влияние на сотрудников полиции и могут решать судьбу законопослушного гражданина?», — возмущается блогер.
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отмечает, что все происходящее с обвиняемым блогером может быть заказом русофобской ОПГ.
«По последним данным, похожие случаи фабрикации уголовных дел были уже в Узбекистане и Кыргызстане, когда известных блогеров с патриотической позицией обвиняли по доносу местных ксенофобов-националистов в нарушении каких бы то ни было юридических норм, административных или иных. После чего, вопреки всякой логике, очень быстро на эти доносы следовала реакция — начало доследственных или следственных процедур», — заявил политолог.
По словам Мендковича, такие процессы не являются следствием внутренней политики. Все происходящее он связывает с деятельностью западных стран, в том числе Великобритании и Евросоюза.
«Естественно, чтобы эффективно противодействовать этому внешнему давлению, логично было бы, чтобы Россия тоже каким-то образом участвовала в решении этих проблем. Трудность в том, что сейчас Москва занимает принципиальную позицию невмешательства в любые политические процессы внутри региона, что зачастую является не вполне верным», — отметил эксперт.