Почему бизоны стали исчезающим видом? Видео

Бизоны, считающиеся сегодня практически вымершими, когда-то являлись самыми многочисленными млекопитающими на планете. По различным подсчетам, в XVII веке их численность достигала от 30 до 60 миллионов голов. Однако вследствие массовой охоты уже к концу XIX века осталось всего несколько сотен бизонов по всему миру. Сегодня численность вида составляет около 500 тысяч особей. Правда, теперь млекопитающее живет преимущественно в заповедниках, национальных парках и на фермах. Подробнее о бизонах и их популяции можно узнать в видео от редакции ВФокусе Mail.ru.