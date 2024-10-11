Почему безымянный палец так называется?

Однако многие столетия люди наделяли этот палец волшебными и исцеляющими свойствами, а также связывали с любовью, верностью и семейной жизнью. В Древнем Риме утверждали, что сердце напрямую связано с безымянным пальцем левой руки. Об этом писал Луций Геллиус Максим. Отсюда пошла традиция носить обручальные кольца именно на нем. В Средневековье голландский врач Левинус Лемниус (1505−1568) оспорил эту теорию в своем научном труде: «У древних был обычай носить золотое кольцо на этом пальце и украшать его потому что небольшая ветвь артерии, а не нервов, как думал Геллиус, протянута от сердца к этому пальцу». В 1686 году английский юрист Генри Суинберн в «Трактате о брачных договорах» описывает некую «вену любви», идущую от пальца прямо в сердце. Хотя в наше время любому школьнику известно, как устроена сердечно-система человека: все пальцы снабжаются кровью через одинаковые капилляры, никаких особых преимуществ у безымянного нет.