Почему безымянный палец так называется?

На нем носят обручальное кольцо, из него берут кровь при сдаче медицинских анализов, а писатель Вильгельм Гримм и вовсе считал, что этот палец — магический и потому люди боятся произносить его истинное имя. Почему на самом деле безымянный палец так называется и для чего он нужен — в справке aif.ru.
Для чего нужен безымянный палец?
В быту этот орган считается вспомогательным и обычно не используется отдельно от других пальцев рук. Ученые из Университета Ливерпуля утверждают, что он не случайно «проиграл» во время эволюции руки человека. Но это пошло нам только на пользу: пусть этот палец не такой гибкий, как мизинец, и не такой сильный, как средний или большой пальцы, но безымянный обеспечивает дополнительную поддержку при сжимании руки, что помогает увеличить силу захвата.
Однако многие столетия люди наделяли этот палец волшебными и исцеляющими свойствами, а также связывали с любовью, верностью и семейной жизнью. В Древнем Риме утверждали, что сердце напрямую связано с безымянным пальцем левой руки. Об этом писал Луций Геллиус Максим. Отсюда пошла традиция носить обручальные кольца именно на нем. В Средневековье голландский врач Левинус Лемниус (1505−1568) оспорил эту теорию в своем научном труде: «У древних был обычай носить золотое кольцо на этом пальце и украшать его потому что небольшая ветвь артерии, а не нервов, как думал Геллиус, протянута от сердца к этому пальцу». В 1686 году английский юрист Генри Суинберн в «Трактате о брачных договорах» описывает некую «вену любви», идущую от пальца прямо в сердце. Хотя в наше время любому школьнику известно, как устроена сердечно-система человека: все пальцы снабжаются кровью через одинаковые капилляры, никаких особых преимуществ у безымянного нет.
Тем не менее, в культурных обычаях многих народов обручальное кольцо, надетое на безымянный палец левой руки, означало, что девушка помолвлена. Во время венчания будущие муж и жена переодевали кольца с безымянного пальца левой руки на правую в знак скрепления союза. При разводе же обручальное кольцо было принято снова надевать на левую руку.
Почему безымянный палец так называется?
Исходя из всего вышесказанного, не удивительно, что во многих языках мира безымянный палец имеет название «кольцевого» или «перстневого». Французы говорят о нем «l’annulaire», а англичане — «ring finger», что означает «палец для перстня» или «кольцевой палец». В данном случае, название этой части тела обусловлено ее функциональностью.
Вильгельм Гримм, один из знаменитых братьев-писателей, которые собирали народные сказки и суеверия, утверждал, что древние германцы активно использовали этот палец для сакральных обрядов и ритуалов, и он связан с мистикой и колдовством. А потому люди боялись произносить истинное название пальца, чтобы не накликать беду. Вот и оставили этот палец без имени.
В Восточной Азии безымянный палец имеет название «лекарственного»: в Японии его называют «кусури-юби», а в Корее — «як-сонккарак». По мнению восточных жителей, это наименование наиболее точно объясняет функцию данной части тела еще с древних времен: именно этим пальцем было принято размешивать лекарственные настои, чтобы зарядить «правильной энергией».
В русском языке народное название «безымянного» прижилось и стало единственным, закрепленным официально. Такое же встречается в персидском, финском и китайском, а также в некоторых языках индейцев Северной Америки. Вероятно, из-за того, что этот палец не использовался как самостоятельный орган, отдельное название многие народы решили не придумывать.