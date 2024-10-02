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Почему белую горячку называют «белочкой»

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: РИА "Новости"

Белая горячка, она же «белочка» (уменьшительно-ласкательное от слова «белая») — так в народе окрестили невменяемое состояние, до которого рано или поздно скатываются пьяницы. Про таких говорят: «Ну, вот и белочка пришла!», или «Напился до белой горячки».

Если отбросить разговорный сленг и обратиться к научной терминологии, то в медицине под «белочкой» подразумевают тяжелейшее заболевание — алкогольный делирий (от лат. delirium tremens — «трясущееся помрачение»), т.е. острое психическое расстройство, возникающее на фоне алкогольной интоксикации.

Когда к алкоголику «приходит белочка»?

Многие считают, что «белочка» может «прийти» ко всем пьяным без исключения, но это не так.

Во-первых, алкогольная зависимость развивается постепенно. Наркологи выделяют три основных стадии, так вот белая горячка, как правило, начинает проявляться только на второй или третьей стадии:

  • на первой у человека пьющего развивается психическая зависимость — больной может продолжать работать или учиться, при этом постоянно увеличивать частоту употребления спиртного, не считая это проблемой;
  • на второй — физическая — помимо прогрессирующей психической зависимости от выпивки, человек больше не может нормально функционировать без постоянного поступления этанола в организм. Отсутствие алкоголя выбивает его из колеи, делая подавленным или агрессивным, начинаются запои;
  • на третьей — происходит разрушение личности — полная психологическая, физическая и социальная деградация, для которой характерны длительные запои, амнезия, пренебрежение моральными принципами и т. п. Весь мир алкоголика сводится к поиску дозы спиртного.

Во-вторых, «белочка» не «приходит» к пьяным, а только к протрезвевшим, которые вышли из очередного запоя спустя пару дней. На фоне внезапного прекращения поступления спиртного в организм, ослабленного здоровья и неустойчивой психики мозг человека страдает еще больше.

Какие симптомы у белой горячки, или «белочки»?

Когда к запойному алкоголику «приходит белочка», то со стороны это производит неприятное, а порой, и пугающее впечатление:

  • тошнота, рвота;
  • непроизвольное мочеиспускание;
  • дрожь в конечностях;
  • чрезмерная потливость;
  • слуховые, зрительные и даже тактильные галлюцинации (может казаться, что по нему бегают крысы, на него нападает собака, он в окружении собутыльников или что его бьют).

Во время психоза человек неуправляем и неадекватен. К нему в голову лезут самые потаенные страхи. Он находится как бы в забытьи. У него нет сил даже поесть. Его мучают ночные кошмары и бессонница. Настроение «скачет», тяжело дышать, обостряются хронические заболевания, повышается температура тела.

Если, к примеру, ему кажется, что он участвует в драке, он кидается и бьет невидимых врагов или убегает от «преследователей». Такой человек представляет угрозу не только для себя, но и близких. Так как в порыве приступа острого психоза дело может закончиться убийством или самоубийством.

Сколько длится белая горячка?

Все зависит от индивидуальных особенностей. В среднем алкогольный делирий длится:

  • 3 дня (в легких случаях психоза);
  • 10−12 дней (при тяжелых формах).

Вылечить белую горячку в домашних условиях невозможно. Уговоры тут не помогут. Нужно срочно вызывать медработников. Больного поместят в стационар, где назначат круглосуточное лечение, включая капельницы и успокаивающие препараты.

Источники: chistaya-zhizn.ru, oniks-clinic.ru, yandex.ru.