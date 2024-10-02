Почему белую горячку называют «белочкой»

Если, к примеру, ему кажется, что он участвует в драке, он кидается и бьет невидимых врагов или убегает от «преследователей». Такой человек представляет угрозу не только для себя, но и близких. Так как в порыве приступа острого психоза дело может закончиться убийством или самоубийством.