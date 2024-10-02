Почему белую горячку называют «белочкой»

Белая горячка, она же «белочка» (уменьшительно-ласкательное от слова «белая») — так в народе окрестили невменяемое состояние, до которого рано или поздно скатываются пьяницы. Про таких говорят: «Ну, вот и белочка пришла!», или «Напился до белой горячки».
Если отбросить разговорный сленг и обратиться к научной терминологии, то в медицине под «белочкой» подразумевают тяжелейшее заболевание — алкогольный делирий (от лат. delirium tremens — «трясущееся помрачение»), т.е. острое психическое расстройство, возникающее на фоне алкогольной интоксикации.
Когда к алкоголику «приходит белочка»?
Многие считают, что «белочка» может «прийти» ко всем пьяным без исключения, но это не так.
Во-первых, алкогольная зависимость развивается постепенно. Наркологи выделяют три основных стадии, так вот белая горячка, как правило, начинает проявляться только на второй или третьей стадии:
- на первой у человека пьющего развивается психическая зависимость — больной может продолжать работать или учиться, при этом постоянно увеличивать частоту употребления спиртного, не считая это проблемой;
- на второй — физическая — помимо прогрессирующей психической зависимости от выпивки, человек больше не может нормально функционировать без постоянного поступления этанола в организм. Отсутствие алкоголя выбивает его из колеи, делая подавленным или агрессивным, начинаются запои;
- на третьей — происходит разрушение личности — полная психологическая, физическая и социальная деградация, для которой характерны длительные запои, амнезия, пренебрежение моральными принципами
и т. п.Весь мир алкоголика сводится к поиску дозы спиртного.
Во-вторых, «белочка» не «приходит» к пьяным, а только к протрезвевшим, которые вышли из очередного запоя спустя пару дней. На фоне внезапного прекращения поступления спиртного в организм, ослабленного здоровья и неустойчивой психики мозг человека страдает еще больше.
Какие симптомы у белой горячки, или «белочки»?
Когда к запойному алкоголику «приходит белочка», то со стороны это производит неприятное, а порой, и пугающее впечатление:
- тошнота, рвота;
- непроизвольное мочеиспускание;
- дрожь в конечностях;
- чрезмерная потливость;
- слуховые, зрительные и даже тактильные галлюцинации (может казаться, что по нему бегают крысы, на него нападает собака, он в окружении собутыльников или что его бьют).
Во время психоза человек неуправляем и неадекватен. К нему в голову лезут самые потаенные страхи. Он находится как бы в забытьи. У него нет сил даже поесть. Его мучают ночные кошмары и бессонница. Настроение «скачет», тяжело дышать, обостряются хронические заболевания, повышается температура тела.
Если, к примеру, ему кажется, что он участвует в драке, он кидается и бьет невидимых врагов или убегает от «преследователей». Такой человек представляет угрозу не только для себя, но и близких. Так как в порыве приступа острого психоза дело может закончиться убийством или самоубийством.
Сколько длится белая горячка?
Все зависит от индивидуальных особенностей. В среднем алкогольный делирий длится:
- 3 дня (в легких случаях психоза);
- 10−12 дней (при тяжелых формах).
Вылечить белую горячку в домашних условиях невозможно. Уговоры тут не помогут. Нужно срочно вызывать медработников. Больного поместят в стационар, где назначат круглосуточное лечение, включая капельницы и успокаивающие препараты.
Источники: chistaya-zhizn.ru, oniks-clinic.ru, yandex.ru.