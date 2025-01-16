Почему банановые сладости отличаются по вкусу от фруктов

Теперь же на прилавках в магазинах в основном продается сорт Cavendish, который является самым популярным на данный момент. А банановые ароматизаторы до сих пор производят по старой технологии. Поэтому он имитирует вкус бананов 75-летней давности и так сильно отличается от вкуса свежих плодов.