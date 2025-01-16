Почему банановые сладости отличаются по вкусу от фруктов

Возможно, вы замечали, что вкус банановых сладостей отличается от вкуса свежих ягод, а у некоторых людей различные десерты со вкусом этих плодов вызывают тошноту. В The Mirror объяснили, что у этого есть причина, и кроется она в ароматизаторе.
Оказывается, банановый ароматизатор — это то, на что вкус бананов был похож раньше.
На заре становления индустрии ароматизаторов самым популярным сортом бананов был Gros Michel. Он отличался интенсивной сладкой ароматикой, большим содержанием сахара, высокой устойчивостью к температурным изменениям и механическим воздействиям, а также экстремально скользкой кожурой. Однако 75 лет назад его поразило фузариозное увядание, которое было вызвано грибковым патогеном. Он убивает растение, блокируя транспортировку воды и минералов.
Теперь же на прилавках в магазинах в основном продается сорт Cavendish, который является самым популярным на данный момент. А банановые ароматизаторы до сих пор производят по старой технологии. Поэтому он имитирует вкус бананов 75-летней давности и так сильно отличается от вкуса свежих плодов.
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