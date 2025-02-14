Почему астероид 2024 YR4 вряд ли столкнется с Землей

За последние несколько недель угроза столкновения астероида 2024 YR4 с землей немного возросла. Но, несмотря на это, вероятность события по-прежнему невелика.
В The Associated Press рассказали, что из себя представляют астероиды и какова вероятность столкновения YR4 с Землей.
Что такое астероиды
Астероиды — это космические камни, вращающиеся вокруг Солнца. Их размер значительно меньше, чем размер планет. Ученые считают, что они остались после формирования Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад.
Между Марсом и Юпитером вращается так много астероидов, что эта область известна как главный пояс астероидов. Иногда они вылетают из него и могут оказаться где угодно, как YR4.
Как ученые отслеживают астероид YR4
Астероид 2024 YR4 был обнаружен телескопом в Чили в декабре прошлого года. По оценкам, его диаметр составляет от 40 до 90 метров.
Изначально НАСА и Европейское космическое агентство оценивали вероятность столкновения в 2032 году чуть более чем в 1%. На сегодняшний момент показатель вырос до 2%. НАСА называет эту цифру «крайне низкой».
То есть вероятность того, что астероид пролетит мимо, равняется 98%. Этот показатель будет то увеличиваться, то уменьшаться по мере того, как как астрономы будут изучать траекторию движения YR4 вокруг Солнца.
Стоит ли беспокоиться о столкновении астероида YR4 с Землей
По мнению экспертов, пока что рано беспокоиться о столкновении. Дело в том, что в какой-то момент вероятность этого события может снизиться до нуля.
Поскольку точный размер и орбита астероида неизвестны, неясно, куда он может упасть и каковы были бы возможные последствия, если бы он столкнулся с Землей.
Если астероид окажется небольшим, около 70 метров в диаметре, последствия будут локальными, как в 1908 году, когда Тунгусский метеорит сравнял с землей около двух с половиной тысяч квадратных километров леса в Сибири.
Ходас сказал, что как только Уэбб определит размер астероида, НАСА сможет спрогнозировать, насколько серьезным может быть воздействие этого астероида и насколько сложной может оказаться задача по отклонению этого астероида.
Ранее ученые назвали последствия столкновения Земли с 500-метровым астероидом.