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Почему астероид 2024 YR4 вряд ли столкнется с Землей

Скорее всего, вероятность будет то увеличиваться, то уменьшаться.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: ESA

За последние несколько недель угроза столкновения астероида 2024 YR4 с землей немного возросла. Но, несмотря на это, вероятность события по-прежнему невелика.

В The Associated Press рассказали, что из себя представляют астероиды и какова вероятность столкновения YR4 с Землей.

Что такое астероиды

Астероиды — это космические камни, вращающиеся вокруг Солнца. Их размер значительно меньше, чем размер планет. Ученые считают, что они остались после формирования Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад.

Между Марсом и Юпитером вращается так много астероидов, что эта область известна как главный пояс астероидов. Иногда они вылетают из него и могут оказаться где угодно, как YR4.

Как ученые отслеживают астероид YR4

Астероид 2024 YR4 был обнаружен телескопом в Чили в декабре прошлого года. По оценкам, его диаметр составляет от 40 до 90 метров.

Изначально НАСА и Европейское космическое агентство оценивали вероятность столкновения в 2032 году чуть более чем в 1%. На сегодняшний момент показатель вырос до 2%. НАСА называет эту цифру «крайне низкой».

То есть вероятность того, что астероид пролетит мимо, равняется 98%. Этот показатель будет то увеличиваться, то уменьшаться по мере того, как как астрономы будут изучать траекторию движения YR4 вокруг Солнца.

Стоит ли беспокоиться о столкновении астероида YR4 с Землей

По мнению экспертов, пока что рано беспокоиться о столкновении. Дело в том, что в какой-то момент вероятность этого события может снизиться до нуля.

Поскольку точный размер и орбита астероида неизвестны, неясно, куда он может упасть и каковы были бы возможные последствия, если бы он столкнулся с Землей.

Если астероид окажется небольшим, около 70 метров в диаметре, последствия будут локальными, как в 1908 году, когда Тунгусский метеорит сравнял с землей около двух с половиной тысяч квадратных километров леса в Сибири.

Ходас сказал, что как только Уэбб определит размер астероида, НАСА сможет спрогнозировать, насколько серьезным может быть воздействие этого астероида и насколько сложной может оказаться задача по отклонению этого астероида.

Ранее ученые назвали последствия столкновения Земли с 500-метровым астероидом.