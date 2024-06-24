Почему арбуз так называется?

В русский язык слово попало из тюрских, вероятнее — из татарского, и изначально в форме с «х» — харпуз, где, как и в других восточных языках, восходит к персидскому xarbuza — «дыня», а дословно — «ослиный огурец», образованному от хег (хага) — «осел» и bucina — «огурец».