Почему арбуз так называется?

Слово «арбуз» является восточным заимствованием, произошло от персидского xarbuza (арбуз, дыня).
Этимологию происхождения слова «арбуз» объясняет Этимологический словарь русского языка Семенова. В восточных языках слово широко распространено: турецкое karpuz (арбуз), казахско-татарское карбыз (арбуз), персидское xarbuza (арбуз, дыня) и многих других.
В русский язык слово попало из тюрских, вероятнее — из татарского, и изначально в форме с «х» — харпуз, где, как и в других восточных языках, восходит к персидскому xarbuza — «дыня», а дословно — «ослиный огурец», образованному от хег (хага) — «осел» и bucina — «огурец».
На Руси слово «арбуз» известно с XV в. В русской литературе слово впервые упоминается в «Расходной книге Дорогобужского Болдина монастыря».
Из восточных языков, через русский, татарский и арабские языки, слово распространилось в западноевропейские: немецкий (wassermelone), английский (watermelon), французский (pastèque)
Источники: https://semenov.academic.ru