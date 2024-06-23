Почему арбуз полосатый?

Однако его внешний вид часто вызывает вопрос: зачем на его кожуре — полоски?
Где впервые вырастили арбуз?
Арбуз родом из тропических регионов Африки. Его распробовали еще в Древнем Египте, одомашнили и начали выращивать за тысячи лет до н. э. Семена арбузов археологи находят в гробницах фараонов (например, у Тутанхамона).
При раскопках в Ливии и Судане также обнаружили грядки, где выращивали арбузы примерно 5000 лет назад. Сейчас он растет в 96 странах, в основном в районах с сухим и жарким климатом.
Насчитывается более 1200 сортов арбузов, некоторые из них вообще без полосок. Есть «Черный принц» — этот сорт, имеющий сплошной темно-зеленый окрас, отличается особой сладостью и насыщенностью вкуса.
Также встречаются арбузы с белой кожурой или рисунком «под мрамор». Фермеры-энтузиасты постоянно воздействуют на внешний вид арбузов, меняя метод выращивания или создавая гибриды.
Почему на арбузной кожуре — полоски?
У колоцинта — одного из предков или ближайших родственников арбуза (тут ученые не до конца уверены) кожура желтая с зелеными пятнами. У дикого кордофанского арбуза, который также рассматривается в числе возможного прародителя, кожура как у кабачков — белая с тонкими зелеными прожилками.
При эволюции у привычного нам арбуза зелени на кожуре стало больше, а распределялась она вдоль прожилок, формируя полоски. Собственно, уже упомянутый «Черный принц» — вершина этой эволюции, при которой всю кожуру арбуза заполнила зелень.
Считается, что самые сладкие арбузы — контрастные. Те, у которых зелень на кожуре очень темная, а полоски при этом как можно более светлые. Управление Роспотребнадзора по Астраханской области уточняет, что на круглых плодах чаще бывают яркие полосы, а на вытянутых арбузах полоски не такие выраженные.
У зрелого арбуза обязательно должно быть желтое или светло-коричневое пятно на кожуре — так называемая «щёчка». Она обычно появляется на нижней части, на которую не попадал солнечный свет. Если арбуз достаточно полежал на бахче, то идеальный диаметр этого пятна будет около 7−10 см.