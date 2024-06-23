Почему арбуз полосатый?

Считается, что самые сладкие арбузы — контрастные. Те, у которых зелень на кожуре очень темная, а полоски при этом как можно более светлые. Управление Роспотребнадзора по Астраханской области уточняет, что на круглых плодах чаще бывают яркие полосы, а на вытянутых арбузах полоски не такие выраженные.