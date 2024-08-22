Почему апельсины продают в оранжевой сетке

В любом продуктовом магазине, где есть овощной отдел, можно купить апельсины или мандарины — и почти всегда эти фрукты упакованы в ярко-оранжевые сетки. Цвет выбран не случайно — так магазины хотят обмануть наше зрение и убедить нас купить побольше фруктов.
Красная или оранжевая сетка создает у наших глаз впечатление, что ее содержимое тоже имеет более яркий красный или оранжевый цвет. В такой сетке даже недозревшие апельсины будут казаться ярко-оранжевыми — а за счет того, что сетка крупная, наш глаз уверен, что он видит настоящий цвет. По той же причине лимоны иногда кладут в желтую сетку (хотя это встречается реже).
Апельсины, которые продаются на развес без яркой сетки, могут выглядеть куда менее привлекательными, хотя на самом деле могут иметь тот же цвет, что и продукция в супермаркете.
Например, в ящик с красными ягодами могут подстилать красную бумагу, продавать зелень в упаковке с зеленым узором, и так далее.
Этот прием иногда называется «иллюзией конфетти». Он основан на нашем восприятии цвета, на которое влияют все цвета, соседние с тем, который мы пытаемся опознать. Если лист бумаги заштриховать яркими линиями нескольких цветов и поместить на это же изображение шар с нейтральным цветом, то мы решим, что цвет шара совпадает с цветом тех линий, которые пройдут поверх изображения.
Даже если мы знаем про это искажение в восприятии цвета, отделаться от него все равно не получится — цвета продолжат смешиваться перед глазами. Насколько серьезно этот эффект влияет на продажи, впрочем, неизвестно — четких открытых данных авторам исследования, о котором написал сайт IFLScience, обнаружить не удалось.
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