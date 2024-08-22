Почему апельсины продают в оранжевой сетке

Красная или оранжевая сетка создает у наших глаз впечатление, что ее содержимое тоже имеет более яркий красный или оранжевый цвет. В такой сетке даже недозревшие апельсины будут казаться ярко-оранжевыми — а за счет того, что сетка крупная, наш глаз уверен, что он видит настоящий цвет. По той же причине лимоны иногда кладут в желтую сетку (хотя это встречается реже).