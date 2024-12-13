Почему Андрей Первозванный покровитель моряков, разведчиков и дипломатов

Филипп, находясь рядом со Христом, все еще живет в нашем, обычном измерении. И тут к Христу подходит Андрей и говорит Ему: «Здесь у одного мальчика есть пять ячменных хлебов и две рыбки; но что это для такого множества?» Смотрите, Андрей верит в могущество Сына Божьего, и при этом он чрезвычайно тактичен в своей просьбе. Просьбе не за себя, за всех. Андрей никогда не говорит о себе, он всегда ходатай за других. Подобную скромность уместнее назвать смирением. Богословы считают: именно за смирение Иисус и позвал Андрея первым. То есть смирение человека перед своим Творцом — самое главное, что должно быть в нас, чтобы Бог позвал нас Сам и ответил на наш призыв. При этом запомним и деятельное милосердие Андрея.