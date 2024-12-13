Почему Андрей Первозванный покровитель моряков, разведчиков и дипломатов

Факт, достойный размышления: в Евангелии крайне мало информации о том, кого Иисус первым позвал за Собой. Да, упоминается, что Андрей присутствует при всех значительных эпизодах жизни Христа, но деталей, позволяющих пролить свет на его загадочную фигуру, не так уж и много. То ли дело старший брат Андрея Петр — можно писать книги о его горячности, его искренней вере и его малодушии, раскаянии, искуплении своего предательства.
Собственно эти книги о Петре давно написаны — есть фактура. А вот с Андреем Первозванным все как с разведчиками или дипломатами: фигура тут может быть воистину эпической, деяния такие, что мир только их усилиями пока и цел, а вот с мемуарами особо не разгонишься, достижениями не похвастаешься, секретами мастерства не поделишься. Как объяснял легендарный Андрей Андреевич Громыко своему сыну, дипломатам подобает больше слушать, чем говорить. И при всей такой сдержанности Андрея Первозванного известность у него без преувеличения мировая: предания об апостоле зафиксированы едва ли не на 50 языках. Поэтому давайте внимательно вчитаемся в Евангелие и проясним, кем все-таки был Андрей Первозванный и почему моряки, дипломаты и разведчики считают его своим небесным покровителем.
Андрей — греческое имя, означающее «мужественный», еврейское имя первого апостола неизвестно. А вот про Петра мы знаем, что сначала его звали Симон, а Петром, то есть «камнем», его назвал Иисус, сказав: «Я говорю тебе: ты — Петр, “камень”, и на камне сем Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Факт того, что история не сохранила еврейское имя Андрея, говорит как минимум о его скромности. Она будет видна и в других поступках Андрея: он с готовностью отдает пальму первенства не только учителям — сначала Иоанну Крестителю, а потом Самому Иисусу, но и старшему брату.
Андрей и Петр — рыбаки, женат только Петр, видимо, поэтому, когда набожные братья услышали о том, что появился пророк Иоанн, предвещающий скорый приход Мессии, к Иоанну рванул Андрей. Вот эта духовная жажда обрести Бога — важное качество нашего апостола. Возможно, видя этот духовный голод Андрея, прозревая его сердце, Христос и сказал ему первому: «Пойдем за мной!» Проведя с Иисусом день, внимательно выслушав то, о чем говорит Христос, Андрей возвращается к брату со словами: «Мы нашли Мессию!» Безусловно, чтобы так быстро прозреть, увидеть в Иисусе Спасителя, нужно иметь чистое сердце, ясный, зоркий ум. А еще способность быстро принимать единственно правильное решение и верно следовать ему.
Читаем Евангелие дальше: проходя близ моря Галилейского, Христос увидел Симона и его брата Андрея, закидывающих сети в море. «И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним». Как созвучна решимость братьев, их искренность, ориентированность не на материальное, не на земное русскому характеру! Не случайно это один из любимейших русских святых, а имя Андрей — одно из самых популярных.
После этого апостол Андрей уходит в тень своего более харизматичного брата. Евангелие лишь упоминает о том, что он присутствует в важные моменты земной жизни Христа. Еще раз мы имеем возможность понять характер Андрея в эпизоде, когда Иисус накормил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч нуждающихся. И здесь мы уже видим такие качества Андрея, как искренняя вера, способность сопереживать другим, чувство такта, милосердие. Приближалась иудейская Пасха, за Иисусом «следовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными». Обращаясь к апостолу Филиппу, Иисус спрашивает: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Иисус сказал это, испытывая Филиппа, «ибо Сам знал, что хотел сделать». Апостол Филипп отвечает: «Есть двести динариев, их хватит, чтобы купить хлеба, и каждому достанется понемногу».
Филипп, находясь рядом со Христом, все еще живет в нашем, обычном измерении. И тут к Христу подходит Андрей и говорит Ему: «Здесь у одного мальчика есть пять ячменных хлебов и две рыбки; но что это для такого множества?» Смотрите, Андрей верит в могущество Сына Божьего, и при этом он чрезвычайно тактичен в своей просьбе. Просьбе не за себя, за всех. Андрей никогда не говорит о себе, он всегда ходатай за других. Подобную скромность уместнее назвать смирением. Богословы считают: именно за смирение Иисус и позвал Андрея первым. То есть смирение человека перед своим Творцом — самое главное, что должно быть в нас, чтобы Бог позвал нас Сам и ответил на наш призыв. При этом запомним и деятельное милосердие Андрея.
Евангельский эпизод о насыщении пяти тысяч нуждающихся пятью хлебами и двумя рыбинами — не просто рассказ о чуде, понятно, что для Бога нет ничего невозможного. Акцент здесь не на сверхъестественном, а на самом обычном. Читаем Евангелие от Иоанна дальше, там все крайне актуально: «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один».
Богословы по этому поводу восклицают: «Даже видя чудеса более удивительные, люди не говорили, что Иисус пророк! А признали они Его, только когда насытились! Вот сила чревоугодия! Когда чрево насыщено, Иисус для них и пророк, и достоин царства! Но Он удаляется от всех, научая и нас избегать земных почестей, презирать здешний блеск: Царствие Христа не от мира сего». Считается, что чудо насыщения пятью хлебами символизирует Таинство причащения.
Все. Дальше Евангелие упоминает Андрея лишь как одного из двенадцати посланников, послов Христа — так переводится с греческого «апостол». После Воскресения Иисуса Христа и Его Вознесения на небо апостолы отправились проповедовать христианство другим народам, Андрей тоже.
Из источников III века известно: апостолу Андрею выпал жребий проповедовать во Фракии и Скифии. Значит, он проповедовал на берегах Черного моря. В результате анализа упоминаний Скифии у поэта Овидия (43 г. до Р. Х. — 18 г. по Р. Х.), современника Андрея Первозванного, можно предположить, где располагалась Скифия. По Овидию, это земли севернее Черного моря, от гор Кавказа, Меотиды (Азовское море) и реки Танаис (Дон) до реки Гипанис (Южный Буг) на западе, включая Крымский полуостров, а на севере до Скифских, или Рифейских, гор. По мнению ряда исследователей, словом «скифы» позднеантичные и ранневизантийские авторы могли обозначать иные народы, обитавшие в Северном Причерноморье, то есть на бывших скифских землях. Понятно, что такие путешествия требовали отваги, силы, ума, способности поладить с аборигенами.
Древнерусские предания («Повесть временных лет», начало XII века) сообщают о посещении Андреем земель, на которых впоследствии возник Киев, и даже прослеживают его путь до Новгорода и севернее. И хотя эти легенды уже ни доказать, ни опровергнуть, укоренилось мнение: апостол Андрей на Руси был. Горячие споры об этом не стихают до сих пор. Видно, велика жажда русских чувствовать себя причастными к смиренному, но мужественному, сильному, умному апостолу Андрею — заступнику за всех нуждающихся. Около 70-го года в городе Патры гонители христиан распяли святого на Х-образном кресте, который с тех пор и зовется Андреевским.
Удивительно, но апостола считают своим покровителем не только наши моряки. Послы русских княжеств, собираясь в Орду или к воинственным соседям, усердно молились святому Андрею Первозванному, считая его небесным покровителем тех, кто с мирной миссией отправляется в чужие земли. А дальше занятный факт, заставляющий вспомнить фразу: «Пути Господни неисповедимы». Наш знаменитый дипломат Андрей Андреевич Громыко, который, по свидетельству его референта Валентина Михайловича Фалина, несмотря на атеистические времена, мог страницами наизусть цитировать Евангелие, рассказывая в мемуарах о своем детстве, несколько раз упоминает первую печатную книгу, изданную на русском языке в 1564 году и хранящуюся в музее его малой родины. Знаете, как она называется? «Апостол».