Почему аналитики заговорили о культурной войне Америки против Европы

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) выпустил доклад, посвященный кризису в отношениях США и Европы, спровоцированному возвращением Дональда Трампа в Белый дом. «Большая часть того, что происходит в сегодняшних трансатлантических отношениях, является частью культурной войны», — утверждают авторы исследования.
По их мнению, эта битва ведется на двух уровнях. Первый подразумевает идеологический конфликт, обусловленный расхождением нынешней администрации США и представителей традиционных либеральных европейских политических сил в понимании «истинных западных ценностей». Второй, «более глубокий», заключается в попытке нынешней американской администрации «поставить под сомнение самобытность ЕС как автономного субъекта на международной арене».
23 сентября Дональд Трамп выступил с речью на юбилейной 80-й Генассамблее ООН, в которой немало времени уделил критике ЕС. По его словам, европейские страны «катятся в ад» из-за миграционной политики блока и выбранного им «зеленого курса». «Я президент Соединенных Штатов, но беспокоюсь о Европе. Я люблю Европу, я люблю жителей Европы. И я не могу видеть, как она опустошается из-за зеленой энергетики и иммиграции, этого двуххвостого монстра, который разрушает все на своем пути», — заявил Трамп.
Какие цели преследует Трамп в битве с Европой.
Эксперты ECFR считают, что моментом начала культурной войны трампистской Америки с Европой стала речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции безопасности. Тогда он обвинил Европу в отказе от «фундаментальных ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами», и назвал главной угрозой региону ее собственных политиков. В частности, он осудил перенос президентских выборов в Румынии из-за победы в первом туре получившего славу пророссийского кандидата и националиста Кэлина Джоарджеску, а также предупредил, что такое может случиться в Германии, где в преддверии внеочередных выборов в бундестаг рос рейтинг ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ).
Авторы исследования полагают, что Америка Трампа работает над смещением идеологического центра европейской политики в сторону MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»). Для этого республиканская администрация применяет тактику «партизанской войны» в Европе, используя рост популярности правых сил, которые зачастую являются союзниками Трампа (среди них, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, польский президент Кароль Навроцкий и фактический лидер французских ультраправых Марин Ле Пен).
Прошедшие в июне 2024 года выборы в Европарламент стали серьезным вызовом для европейских институтов: хотя основные проевропейские силы сохранили лидерство, популярность правых и националистических партий в странах ЕС существенно выросла. В Европарламенте было образовано сразу три фракции, объединяющих европарламентариев от ультраправых и правых национальных партий, которым суммарно досталось 187 мандатов. Фракция «Патриоты за Европу» (PfE), в которую вошли в том числе французская партия «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и партия ФИДЕС венгерского премьера Виктора Орбана, стала третьей по численности в Европарламенте с 84 мандатами.
Как правило, европейские правые партии выступают с националистических позиций, а также критикуют миграционную политику ЕС и переход на зеленую энергетику. Этим объясняется их идеологическая близость с американским движением MAGA. Кроме того, после начала военных действий на Украине некоторые представители правых в Европе стали выступать за возобновление диалога с Россией, осуждая военную помощь Киеву. Изменение украинского вектора внешней политики США при Трампе они восприняли намного позитивнее, чем увидевшие в этом угрозу для собственной безопасности традиционные политические силы ЕС.
В частности, продолжают эксперты ECFR, республиканцы оказывают поддержку немейнстримным европейским политикам, продвигая их в своих информационных ресурсах, а также предоставляя им для изложения взглядов такие площадки как Консервативная конференция политических действий (CPAC). При этом команда Трампа обвиняет представителей традиционных либеральных сил Европы в подавлении инакомыслия с помощью «глубинных государственных институтов» — средств массовой информации, бюрократии, судебной системы. Все это позволяет движению MAGA и его союзникам претендовать на статус защитников «свободного мира».
Помимо Джей Ди Вэнса публичную поддержку немецкой ультраправой АдГ во время зимней избирательной кампании в ФРГ оказывал основатель Tesla и владелец соцсети X Илон Маск, тогда еще занимавший в администрации Трампа пост главы Департамента эффективности правительства (DOGE). Бундестаг даже запустил процедуру проверки фактов возможного вмешательства в выборы. Сам Трамп открыто поддержал Ле Пен, когда суд лишил ее права баллотироваться в президенты в 2027-м из-за обвинений в коррупции. Американский лидер назвал это «охотой на ведьм».
Таким образом, команда Трампа, продолжают авторы доклада, использует три метода распространения идеологии MAGA в Европе — демонстрацию готовности вмешиваться в европейские выборы; намеренный акцент на расколе между США и ЕС на почве ценностей; использование тезиса о защите свободы слова для объединения европейских правых.
За кулисами этой идеологической битвы, как считают аналитики, разворачивается более сложная борьба, в которой Европе приходится доказывать как свою независимость на международной арене, так и роль равноценного партнера США в рамках трансатлантического сотрудничества.
«Может показаться, что Трамп просто играет в жесткую дипломатию, угрожая Европе тарифами или намекая на возможность проигнорировать статью 5 Североатлантического договора. Однако, на самом деле, это укрепляет представление о том, что европейцы находятся в подчинении (США)», — замечают эксперты ECFR. Иллюстрацией тому служит достигнутая этим летом торговая сделка между ЕС и США, условия которой многие европейцы сочли унизительными.
Не менее показательным стал саммит НАТО в Вашингтоне, на котором генеральному секретарю альянса Марку Рютте пришлось откровенно льстить Трампу. В частности, он как бы в шутку назвал американского лидера «папочкой», что вновь подчеркнуло статус Европы как «послушного ребенка», отмечают аналитики. По их мнению, подход Трампа к украинскому конфликта также показал, что он предпочитает иметь дело с президентом России Владимиром Путиным, а европейцев воспринимает «раздражающими статистами».
Эксперты отмечают, что некоторые европейские политики пытаются противостоять Трампу, указывая на «независимый путь Европы», как, например, президент Франции Эмманюэль Макрон или премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая выступала с острой критикой главы Белого дома на фоне его заявлений о статусе Гренландии. «Тем не менее многие европейские лидеры выбрали путь Рютте и приняли лесть в качестве стратегии, вероятно, с целью усмирить Трампа. Другая часть сохранила сдержанность, принимая во внимание тот факт, что практически каждое государство ЕС в определенной степени находится в зависимости от США», — констатируют аналитики.
Есть ли шанс у Европы одержать победу в противостоянии с Трампом.
Эксперты ECFR отмечают, что основная проблема для Европы заключается в том, что США используют в своей культурной войне действительно имеющие место уязвимости ЕС. В том числе речь идет о зависимости от американцев в области обороны, торговли, технологий и энергетики, а также о поляризации европейского общества. «Когда европейские лидеры погружены во внутренние разногласия, при том что некоторые из них являются сторонниками MAGA, у ЕС остается меньше возможностей избежать унижений Трампа», — пишут аналитики.
При этом, продолжают эксперты, несмотря на волну евроскептицизма в Европе и рост популярности правых, власть в большинстве стран блока все еще принадлежит традиционным проевропейским силам. Кроме того, согласно актуальному исследованию Eurobarometer, в большинстве европейских стран доверие к институтам ЕС находится на самом высоком уровне с 2017 года. В 12 странах блока этот показатель увеличился как раз после возвращения Трампа в Белый дом — в период с осени 2024 года по весну 2025 года (наиболее заметно в Швеции, Франции, Дании и Португалии).
Большинство жителей стран ЕС (исключение — чехи, поляки и румыны) считают, что роль Европы в вопросе защиты от глобальных кризисов в области безопасности должна стать более явной. В то же время в некоторых странах блока уровень недоверия к ЕС остается высоким или даже существенно вырос за последние десять лет — особенно на Кипре (54% сейчас против 34% в 2005-м), в Чехии (вырос с 38% до 51%), Греции (поднялся до 59% с 38%) и Словении (с 37% до 55%).
Кроме того, согласно другому опросу ECFR от мая 2024 года, большинство европейцев считают, что ЕС не может стать независимым от США в вопросах безопасности и экономики. Только в Дании большинство опрошенных заявили, что Европа может вступить в экономическую конкуренцию с Америкой и Китаем.
Тем не менее, как считают аналитики ECFR, европейское общество по большей части демонстрирует готовность к «бегству» от реальности, которую пытается навязать Европе администрация Трампа. «Вопрос в том, смогут ли европейские политики взять это под контроль», — пишут эксперты. В частности, по их оценкам, не исключено, что к команде союзников Трампа в Европе присоединится Чехия (если на октябрьских выборах победит оппозиционная партия экс-премьера Андрея Бабиша), а также Словении, если на голосовании в 2026 году первой придет партия националиста Янеза Янша.
В то же время, по мнению авторов доклада, культурная война несет в себе угрозу и для европейских правых, поскольку направлена не только против либеральных ценностей, но и европейской идентичности в целом. В частности, если трамписты преуспеют, то США будет легче вводить тарифы в отношении европейской продукции, а также заключать сделки с Россией через голову Европы. «Не становитесь самыми счастливыми вассалами из всех», — предупреждают европейских правых исследователи.
По мнению авторов доклада, чтобы одержать победу в этой культурной войне с Америкой, европейские лидеры должны отказаться от «стратегии лести» по отношению к Трампу, а также постепенно работать над стратегической независимостью в области обороны, технологий, энергетики. С этой целью ЕС уже утвердил проект по перевооружению блока. Кроме того, европейцы запустили серию переговоров о свободной торговле с партнерами по всему миру, включая Индию. Также Еврокомиссия представила Закон о цифровых услугах (DSA), направленный на защиту европейского видения свободы слова. «Брюссель должен оставаться приверженным этим усилиям, даже когда он встретит сопротивление со стороны Вашингтона», — отмечают эксперты.
По их мнению, нет причин, по которым «лето унижения Европы» (подразумеваются итоги саммита НАТО в Вашингтоне, на котором все страны-члены по требованию Трампа согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, а также «несбалансированная» торговая сделка) должно превратиться в «век унижения». «Если европейские лидеры консолидируют свои усилия, Европа сможет процветать. Трамп ускорил дестабилизацию мирового порядка и создал новые угрозы. Но под всем этим скрываются возможности. Альтернативой унижению является стратегическая автономия», — заключают авторы доклада.