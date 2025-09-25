Почему аналитики заговорили о культурной войне Америки против Европы

При этом, продолжают эксперты, несмотря на волну евроскептицизма в Европе и рост популярности правых, власть в большинстве стран блока все еще принадлежит традиционным проевропейским силам. Кроме того, согласно актуальному исследованию Eurobarometer, в большинстве европейских стран доверие к институтам ЕС находится на самом высоком уровне с 2017 года. В 12 странах блока этот показатель увеличился как раз после возвращения Трампа в Белый дом — в период с осени 2024 года по весну 2025 года (наиболее заметно в Швеции, Франции, Дании и Португалии).