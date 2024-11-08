Почему американцы так любят индейку

Миф о самом Дне благодарения тоже давно развеян: праздник был придуман лишь в середине XIX века и официально признан президентом Авраамом Линкольном в 1863 году. А первые переселенцы, скорее всего, ели не индеек, а других птиц, ведь дикие предки нынешних птиц были гораздо меньшего размера, да и того самого совместного ужина с коренными жителями Америки, скорее всего, не было.