Почему американцы так любят индейку

Индейка появилась в рационе россиян совсем недавно: еще лет 10 назад мясо этой птицы было скорее редкостью. А вот в США запеченная индейка — одно из главных блюд. Рассказываем, как так получилось.
День благодарения
Главный праздник с индейкой — День благодарения, который отмечают в четвертый четверг ноября. Этот праздник посвящен первым переселенцам в США и мифу о том, как им помогли выжить индейцы.
Традиционно главным блюдом стола на Дне благодарения является огромная запеченная индейка. Впрочем, как пишет корреспондент Seattle Times, назвать его полезным для здоровья нельзя: чтобы птица не пересохла, ее надо обильно смазывать маслом и поливать соусом.
Миф о самом Дне благодарения тоже давно развеян: праздник был придуман лишь в середине XIX века и официально признан президентом Авраамом Линкольном в 1863 году. А первые переселенцы, скорее всего, ели не индеек, а других птиц, ведь дикие предки нынешних птиц были гораздо меньшего размера, да и того самого совместного ужина с коренными жителями Америки, скорее всего, не было.
Индейка остается центром праздника, посвященного семье, родственникам и ощущению близости, и иногда становится главным блюдом еще и рождественского стола. Но важная праздничная роль — вовсе не единственная причина ее популярности.
Дешево и удобно
Один праздник в году — недостаточно, чтобы продукт стал массовым. Издание Livemint вспоминает, что настоящая слава пришла к индейке после Второй мировой войны. Еще в 1935 году средний американец ел 770 граммов индейки в год, в 1970 это количество составляло 3,6 кг, а в 2019 — 7,3 кг.
Второй взлет популярности ждал индейку в 1952 году: компания Свонсон и сыновья впервые массово выпустила готовые обеды. Обед продавался замороженным в специальном судочке из фольги с несколькими отделениями: нужно было лишь купить его в супермаркете, разогреть в духовке и есть уже готовое блюдо. Раньше такое встречалось только в самолетах, но теперь любой мог купить такую еду домой.
Такие обеды назывались «Телеобедами» (TV Dinners): по одной версии, потому что их ели перед телевизором те, кто не любил готовить, по другой — потому что сама форма упаковки чем-то напоминала телевизор.
Основу этих обедов (особенно вначале) как раз составляло мясо индейки: у компании скопились нераспроданные запасы мороженых птиц, и сотрудники просто не знали, куда их деть. Изначально аналитики сомневались, что люди захотят есть праздничное блюдо в течение года, но обеды стали пользоваться популярностью, а индейка прочно вошла в рацион рядовых американцев как дешевое и доступное мясо.
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