Почему американцы так любят арахисовую пасту

Причины популярности арахисовой пасты в США
Родина арахиса — Южная Америка. В США он попал через Африку, когда вместе с рабами на континент стали привозить и новые продукты. Во время Гражданской войны арахис стал еще популярнее. Его добавляли в пироги, из него делали напитки наподобие кофе и даже использовали как заменитель шоколада. После войны арахисовая паста начала распространяться по всем штатам. Однако в виде пасты арахис стали потреблять только в конце XIX века. Первый патент на приготовление пасты из жареного арахиса получил канадец Марцеллус Эдсон, сообщает Championat.
В начале XX века запатентовали первую машину для фабричного производства арахиса, и в 1904 году арахисовое масло впервые представили на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Арахисовое масло, которое поначалу было пищей для богатых, стало популярным продуктом для перекуса. В 1920-х годах началось массовое производство пасты из арахиса. Во время Великой депрессии калорийные и дешевые бутерброды с арахисовым маслом стали для многих незаменимым продуктом, а для некоторых и единственной доступной едой.
Депрессия прошла, войны тоже, однако жители США так привыкли к продукту, что он стал одним из главных их фирменных блюд. Потребление арахисового масла растет в США с каждым годом.
Польза арахисового масла
Продукт может быть полезен для спортсменов, особенно для культуристов и всех, кто пытается увеличить мышечную массу. Это связано с тем, что арахис содержит много белка — 24 грамма на 100 граммов продукта, при этом этот белок легко усваивается. Такая паста помогает восстанавливаться после тренировки, сохраняет здоровье кожи и волос.
Также в продукте есть жирные кислоты, которые укрепляют сердечную мышцу, снижают уровень холестерина и положительно влияют на нервную систему. Кроме того, арахисовая паста содержит богатый комплекс витаминов и минералов (В1, В2, А, У, ЗЗ, фолиевая кислота, кальций, магний, фосфор, калий, железо). Благодаря высокому содержанию клетчатки и белка бутерброд с арахисовым маслом и цельнозерновым хлебом поможет утолить голод без переедания.
Вместе с тем важно соблюдать меру. Арахисовое масло — калорийный продукт, поэтому в день рекомендуют съедать не больше столовой ложки.
Стоит также обращать внимание на состав пасты — натуральный продукт содержит только арахис и соль, сахара или усилителей вкуса в полезной пасте быть не должно.
Как рассказала диетолог и нутрициолог Анна Берсенева, калории из орехов, бобовых, растительных продуктов и масел по праву считаются качественными. «Если это перетертый арахис — в нем нет ничего страшного, если употреблять умеренно. Но когда мы используем такие плотные, достаточно жирные продукты в рационе, должно быть и необходимое количество клетчатки», — добавила эксперт.
Арахисовое масло в американской культуре
Арахисовое масло стало проникать в культуру американцев после того, как в 1916 году на свет появился персонаж Мистер Арахис. Сначала это была эмблема одной из компаний, но вскоре героя стали считать талисманом всего арахисового производства. Его изображали на плакатах во Вторую мировую войну, его использовали в рекламных роликах. Потом место персонажа занял Малыш Арахис.
Кроме того, арахисовое масло изображается во многих голливудских фильмах. Например, в «Знакомьтесь, Джо Блэк» герой Брэда Питта впервые пробует этот продукт. Также можно вспомнить фильм «Арахисовый сокол». Его главный герой, мечтающий стать борцом, берёт себе такую кличку, потому что постоянно ест арахисовое масло.
Интересно, что арахис многие считают орехом, но на самом деле он таковым не является. Это плоды бобового однолетнего растения, которые созревают под землей. Поэтому его называют «земляной орех». Кандидат медицинских наук Юлия Этлис призывает потреблять не арахисовую пасту, а сам арахис. При этом она предупредила, что он может привести к отравлению и вызвать аллергию.