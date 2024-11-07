Почему американцы так любят арахисовую пасту

Родина арахиса — Южная Америка. В США он попал через Африку, когда вместе с рабами на континент стали привозить и новые продукты. Во время Гражданской войны арахис стал еще популярнее. Его добавляли в пироги, из него делали напитки наподобие кофе и даже использовали как заменитель шоколада. После войны арахисовая паста начала распространяться по всем штатам. Однако в виде пасты арахис стали потреблять только в конце XIX века. Первый патент на приготовление пасты из жареного арахиса получил канадец Марцеллус Эдсон, сообщает Championat.