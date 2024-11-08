Почему американцы любят фасоль

Как сообщает канал «Москва-Вашингтон», фасоль входила в рацион американцев еще до основания страны. Так, племена коренных жителей выращивали и потребляли бобы задолго до того, как европейские поселенцы прибыли в Северную Америку.
Позднее африканские рабы привезли в США свои собственные блюда на основе бобов. Это отразилось на кухне юга Соединенных Штатов. Сейчас бобы входят в мексиканскую, карибскую и южноамериканскую кухню. Они, в свою очередь, повлияли на рацион американцев.
Одна из главных причин, по которой жители США любят фасоль, — ее питательная ценность. Продукт содержит много белка, клетчатки, витаминов и минералов. В связи с этим фасоль — часть здорового питания. При этом в ней мало жира и калорий, что делает ее популярной среди людей, которые хотят похудеть или сохранить вес.
Кроме того, бобовые позволяют сэкономить, и это еще одна причина их популярности в США. При этом их можно долго хранить. В связи с этим всем бобы популярны среди людей с ограниченными финансовыми возможностями и жителей районов, где свежие продукты недоступны.
Также фасоль — универсальный ингредиент, который можно использовать в самых разных блюдах. Например, в супах, салатах и гарнирах. Из фасоли также можно сделать пюре или соусы, спреды и вегетарианские гамбургеры.
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