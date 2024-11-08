Почему американцы любят фасоль

Одна из главных причин, по которой жители США любят фасоль, — ее питательная ценность. Продукт содержит много белка, клетчатки, витаминов и минералов. В связи с этим фасоль — часть здорового питания. При этом в ней мало жира и калорий, что делает ее популярной среди людей, которые хотят похудеть или сохранить вес.