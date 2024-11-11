Почему американцы любят бейсбол

Самый американский спорт? Конечно, бейсбол. Но почему в США эту игру так любят? Правила у нее непонятные, цели тоже, ¾ стадиона вообще не задействованы, а большую часть времени игроки просто стоят. Тем не менее, именно эта игра входит в любой набор образов «американской культуры», а фильмы и сериалы из США учат нас, что лучшее, чем может заниматься отец с сыном — именно играть в бейсбол.
На самом деле в наши дни стереотип уже не совсем соответствует действительности: американский футбол и баскетбол привлекают к экранам больше телезрителей и продают билетов на стадионы, а главное спортивное событие года — Супербоул — связано именно с американским футболом.
Тем не менее, бейсбол остается важнейшей американской игрой и занимает особое место в сердцах старшего поколения жителей США. Почему так получилось? Объясняет Джо Познански, американец и автор книги «Почему мы любим бейсбол».
Во-первых, бейсбол — самый исторический спорт в Америке. Американский футбол в сегодняшнем его понимании появился в 1958 году. Баскетбол изобрели в самом конце XIX столетия, а популярным он стал к 1930-м. Бейсбол же ведет свою историю с начала XIX века, и уже в начале XX века назывался «любимым занятием Америки».
Во-вторых, бейсбол — традиционно неспешный спорт, в котором очень медленные периоды, когда ничего не происходит, чередуются с полными накала интенсивными эпизодами, в которых события разворачиваются молниеносно. Именно такое чередование темпов помогло драматургии британского футбола покорить весь мир, уверен Познански — и оно же присутствует в бейсболе.
Отчасти, объясняет Джо, дело вообще не в спорте: бейсбольные стадионы в течение многих десятилетий были тем самым «третьим местом», пространством для социализации: туда ходили всей семьей, отцы брали сыновей, чтобы провести выходной вместе, а парочки отправлялись на свидания.
Стадионы становились местами, где происходили многие важные события из личной жизни, которые тесно переплетались с судьбами конкретной команды, взлетами и падениями игроков: эти игры становились частью жизни рядовых американцев.
Еще одна причина популярности — радио. Когда-то, до популярности телевидения, о спорте рассказывали по радио — и бейсбол подходил для таких рассказов идеально. Размеренный ритм игры, четко выстроенная структура и правила позволяли дикторам почти полностью передать то, что происходит на поле, а слушателям — полноценно представить игру как аудиоспектакль. В баскетболе, к примеру, объясняет Джо, такое просто невозможно: это слишком стремительный и непредсказуемый спорт.
В конце концов, бейсбол любят за истории, объясняет Джо. Это могут быть личные истории, связанные с тем, как мама взяла сына на стадион; могут быть истории неожиданной победы, произошедшие на самой игре; или даже истории игроков, развивавшиеся сквозь года.
По третьим, кстати, регулярно снимают популярные фильмы с первоклассными актерами: от «Гордости янки» с Гэри Купером до «Человека, который изменил все» с Брэдом Питтом.
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