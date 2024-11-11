Почему американцы любят бейсбол

Самый американский спорт? Конечно, бейсбол. Но почему в США эту игру так любят? Правила у нее непонятные, цели тоже, ¾ стадиона вообще не задействованы, а большую часть времени игроки просто стоят. Тем не менее, именно эта игра входит в любой набор образов «американской культуры», а фильмы и сериалы из США учат нас, что лучшее, чем может заниматься отец с сыном — именно играть в бейсбол.