Почему алюминий так называется

Алюминий — это легкий, серебристо-белый металл с характерным блеском, один из самых распространенных на Земле. Главным образом применяют в изготовлении сплавов на основе меди, магния, титана, цинка, никеля, железа. Чистый алюминий используют в электротехнике, электронике, для изготовления зеркал-отражателей, специальной химической аппаратуры и резервуаров для хранения и транспортировки жидких газов, кислот, чистой воды, пищевых масел, а также как конструкционный материал ядерных реакторов. Почему химический элемент был назван алюминием — читайте в справке aif.ru.
Почему металл назвали алюминий?
Свое название алюминий получил благодаря соединению, известному как «квасцы», которое на латинском языке звучит alumen. Квасцы использовались еще в древности для дубления кожи, в медицине и даже в качестве протравы при окраске тканей.
Когда в начале XIX века ученые начали изучать этот элемент, они решили сохранить связь с историческим использованием квасцов.
В 1808 году английский химик Гемфри Дэви предложил название «alumium» для нового металла, который он пытался выделить из квасцов. Позже, в 1812 году, он изменил его на «aluminum», чтобы название звучало более «металлически». Однако в научных кругах прижился вариант «aluminium», предложенный в том же году британским ученым Томасом Янгом. Этот вариант подчеркивал принадлежность элемента к группе металлов, оканчивающихся на «-ium» (как натрий, калий и другие).
Интересно, что в разных странах название металла звучит по-разному. Например, в США и Канаде используется вариант «aluminum», а в большинстве других стран, включая Россию, — «aluminium». Это различие сохранилось с XIX века и стало частью языковой традиции.