Почему алюминий так называется

В 1808 году английский химик Гемфри Дэви предложил название «alumium» для нового металла, который он пытался выделить из квасцов. Позже, в 1812 году, он изменил его на «aluminum», чтобы название звучало более «металлически». Однако в научных кругах прижился вариант «aluminium», предложенный в том же году британским ученым Томасом Янгом. Этот вариант подчеркивал принадлежность элемента к группе металлов, оканчивающихся на «-ium» (как натрий, калий и другие).