«Почаще» или «по чаще»: как правильно пишется

— Еще один простой способ самопроверки, который я советую ученикам, — попробовать вставить прилагательное между частями: «по густой чаще», «по зеленой чаще», «по темной чаще» и так далее. Если прилагательное логично вставляется и смысл фразы остается прежним — значит, мы имеем дело с существительным и предлогом, — рассказала наш эксперт и предложила рассмотреть правило на конкретном примере. — «Охотник крался по чаще леса». Вставим прилагательное: «Охотник крался по густой чаще леса». Смысл предложения остался прежним. А теперь другая фраза: «В следующем году мы решили встречаться почаще». Вставим прилагательное: «В следующем году мы решили встречаться по зеленой чаще». Смысл вообще потерялся. Вот так себя и проверяем, если вдруг засомневались.