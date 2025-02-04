«Почаще» или «по чаще»: как правильно пишется

Когда мы используем наречие «почаще» или ищем верное написание существительного с предлогом по, важно понимать различие в правилах. В статье мы рассмотрим, в каких случаях нужно писать «почаще», а в каких — «по чаще», приведем примеры использования этих форм. Наш эксперт по русскому языку поделится простыми способами запоминания правил.
Как писать по правилам русского языка: «почаще» или «по чаще»
Написание наречий часто вызывает затруднения, эту проблему подчеркивает и Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ): «Наибольшие трудности у школьников вызывает слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Правописание части наречий труднообъяснимо или необъяснимо вообще с точки зрения орфографии, поэтому требует исключительно запоминания» (1).
Поэтому запомним:
Когда мы говорим об увеличении частоты или частых действиях, стоит использовать слово «почаще». Оно относится к наречиям, обозначает большую частоту какого-либо действия или события и всегда пишется слитно.
В то же время, когда мы употребляем предлог по и существительное «чаща», то правильное написание будет «по чаще» (ходить, гулять, бродить). Но у этого предложения уже совсем другой смысл. Поэтому, как и во многих правилах русского языка, нужно смотреть на контекст. Дальше разберемся, как именно это делать.
Примеры правильного написания наречия «почаще»
Наречие «почаще» распространено в повседневной речи. Но когда мы его произносим, мы не задумываемся о том, как его написать. Сомнения возникают только при письме. Вот несколько примеров, где это слово употребляется правильно:
- Приезжай почаще в гости, мы скучаем.
- Улыбайся почаще, это сделает тебя счастливее.
- Заходи почаще, мы всегда рады тебя видеть.
- Если бы я почаще занимался спортом, то и здоровье было бы крепче.
- Чтобы к концу дня оставались силы, нужно почаще вставать из-за компьютера и делать разминку.
- На каникулах я стал почаще заглядывать к деду и слушать его рассказы о молодости.
Важно помнить, что «почаще» может употребляться в разных контекстах, где речь идет о регулярности или увеличении частоты действия. Именно этот смысл присутствует во всех приведенных выше предложениях.
Примеры правописания существительного с предлогом «по чаще»
В случае с предлогом по и существительным «чаща» правописание будет раздельным. Это словосочетание мы редко употребляем в разговорной устной речи, оно обычно встречается в художественных и других текстах. Например:
- Он решил сократить путь до деревни и поехал по чаще.
- В поисках пресной воды матросы высадились на острове и пошли по чаще гигантских экзотических деревьев.
- По чаще летали бабочки, каких не видел ни один энтомолог.
- Дед пугал нас, что по чаще бродит медведь, но тем любопытнее нам было туда отправиться.
- Карта говорила, что идти придется по чаще, по каким-то зарослям, но я упорно искал обход.
Советы эксперта
Комментирует Ангелина Кульнис, преподаватель русского языка онлайн-школы ЕГЭLand:
— Ошибки в написании подобных слов могут совершать абсолютно все, даже взрослые, образованные люди. Все потому, что часто мы не задумываемся над смыслом того, что пишем, не задаем вопросы к слову и забываем о том, к какой части речи оно принадлежит.
В причинах, по которым мы делаем ошибки, кроются и способы избегать их. Ангелина Кульнис говорить, что запомнить написание довольно легко, если руководствоваться следующими правилами:
- Делайте (как?) почаще. Это вариант наречия, которое должно писаться слитно при использовании вопросительного слова «как?».
- Пройти (по чему? по какому участку?) по чаще. Это вариант существительного с предлогом, которое пишется раздельно при использовании вопросов «по чему?» и «по какому участку?».
Другими словами, чтобы правильно написать это слово, нужно приучить себя задавать вопрос.
— Еще один простой способ самопроверки, который я советую ученикам, — попробовать вставить прилагательное между частями: «по густой чаще», «по зеленой чаще», «по темной чаще» и так далее. Если прилагательное логично вставляется и смысл фразы остается прежним — значит, мы имеем дело с существительным и предлогом, — рассказала наш эксперт и предложила рассмотреть правило на конкретном примере. — «Охотник крался по чаще леса». Вставим прилагательное: «Охотник крался по густой чаще леса». Смысл предложения остался прежним. А теперь другая фраза: «В следующем году мы решили встречаться почаще». Вставим прилагательное: «В следующем году мы решили встречаться по зеленой чаще». Смысл вообще потерялся. Вот так себя и проверяем, если вдруг засомневались.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Кроме слов «почаще» и «по чаще» существует немало других случаев, когда люди путают написание. Например:
- «Наподобие» или «на подобие». Правильно: предлог «наподобие» пишется слитно (2). «Мимо нас пролетело что-то наподобие летучей мыши и скрылось в темноте».
- «Наперегонки» или «на перегонки». Правильно: наречие «наперегонки» пишется слитно. «Дети резвились, баловались струями фонтана и наперегонки плюхались в воду».
- «Сразу» или «с разу». Правильно: наречие «сразу» пишется слитно. «Он узнал ее сразу: по походке и осанке балерины».
- «Всплошную» или «в сплошную». Правильно: наречие «всплошную» пишется слитно. «На улице шел дождь и тучи всплошную заволокли небо». Но здесь возможно и раздельное написание, если мы имеем дело с предлогом в и существительным «сплошная». Например: «Его жизнь превратилась в сплошную гонку и бег с препятствиями».
Наш эксперт Ангелина Кульнис поделилась своим списком «проблемных» слов:
— Исходя из личного опыта, можно вывести следующие популярные наречия, вызывающие затруднения при написании: «зачастую», «вничью», «поодиночке», «вполголоса», «исподтишка». Все они пишутся слитно.
Список источников
1. Дощинский Р., Абрамовская Л., Бехтина Н., Крайник О., Соловьева Т. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2024 года по русскому языку. 2024.
2. Булыко А., Артемьева Е. Орфографический словарь с правилами русского языка. 2016.
Автор: Евгения Чернова
Эксперт: Ангелина Кульнис, преподаватель русского языка онлайн-школы ЕГЭLand