Поцелуй солнца. Врач рассказала, как быстро восстановить сгоревшую кожу

Солнечные ожоги — одна из самых актуальных тем летом. Ведь люди тянутся на пляжи, в специальные зоны парков, стараются по максимуму подставить тело солнцу. Однако велик риск вместо красивого и ровного загара получить сгоревшую кожу со всеми вытекающими последствиями — покраснением, волдырями, болью и повышенной температурой тела.
Важно понимать еще и то, что поврежденная солнцем кожа больше рискует по развитию рака. Поэтому стоит по возможности поскорее при получении солнечного ожога заняться восстановлением кожного покрова. И делать это надо правильно. Какие средства помогут в этом, aif.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.
Первое, что обязательно надо отметить — ни в коем случае нельзя кожу травмировать дополнительно. Если появились волдыри, их нельзя ковырять. В случае, если они наполнены жидкостью, максимум, что можно — взять продезинфицированную иголку и аккуратно сделать небольшую дырочку, чтобы был отток жидкости. Не давить, не выжимать воду, не отковыривать кожу — иначе растет риск занести инфекцию, разовьется нагноение, что на раздраженную покрасневшую кожу вдвойне больно и неприятно.
Сгоревшую кожу следует аккуратно обрабатывать водным раствором хлоргексидина. Это позволит обработать ее антисептически, убрать кожное сало, очистить, успокоить. Затем следует наносить средства на основе декспантенола. Это увлажняющие спреи, мази, лосьоны, молочко. Можно выбрать любую форму выпуска, но спреем удобнее наносить с минимальным контактом по раздраженной коже. Наносить его можно несколько раз за день, предварительно обрабатывая кожу антисептиком. Курс зависит от темпов восстановления кожи.
В случае, если нет таких препаратов на основе декспантенола, можно применять средств Ана основе такого известного многим средства, как алоэ вера. Оно также отличается смягчающими свойствами, успокаивает и увлажняет кожу, оказывает заживляющий эффект. Можно из трав применять еще и экстракт каланхоэ.
Хороши будут и народные методы восстановления — сметана, кефир, лучше жирный. Они питают кожу, слегка охлаждают, так как такие продукты обычно хранят в холодильнике, они окисляют кожу. И если под руками нет профессиональных средств, могут использоваться в качестве первой помощи.
Отличным решением станут разные варианты увлажнения кожи, чтобы она насыщалась водой и кислородом, за счет чего будет восстанавливаться и питаться быстрее.
Если повреждение сильное
Если же вы совсем перестарались, получили серьезный ожог, когда на коже образовались не просто волдыри, но и эрозии и язвы, их надо обрабатывать дополнительно. В этом случае после обработки хлоргексидином кожи надо наносить на повреждения порошок стрептоцила или другие похожие средства. Они отличаются подсушивающихм, бактерицидным и заживляющим эффектом.
И опять же надо помнить, что ничего нельзя отковыривать, чесать, отдирать
Мыться следует аккуратнее, ни в коем случае не тереть кожу мочалкой, лучше аккуратно обрабатывать губкой. И, конечно, же беречь поврежденную кожу от солнца, нанося крем с защитой от ультрафиолета с максимальным фильтром — от 50. Тем более, что такие кремы тоже с увлажняющим эффектом.