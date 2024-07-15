Поцелуй солнца. Врач рассказала, как быстро восстановить сгоревшую кожу

Первое, что обязательно надо отметить — ни в коем случае нельзя кожу травмировать дополнительно. Если появились волдыри, их нельзя ковырять. В случае, если они наполнены жидкостью, максимум, что можно — взять продезинфицированную иголку и аккуратно сделать небольшую дырочку, чтобы был отток жидкости. Не давить, не выжимать воду, не отковыривать кожу — иначе растет риск занести инфекцию, разовьется нагноение, что на раздраженную покрасневшую кожу вдвойне больно и неприятно.