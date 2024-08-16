Поцелуй на 6 секунд в день укрепляет отношения

Шесть секунд кажется бесконечно маленькой цифрой, тем более для поцелуя. Люди, которые заводят новые отношения, поначалу не отлипают друг от друга — но работа, семья и жизненные обстоятельства занимают столько времени, что спустя 10−15 лет партнеры вовсе не могут найти время, чтобы провести его вместе.
Поэтому психологи советуют не забывать про простое и короткое упражнение: целуйте своего партнера каждый день хотя бы на 6 секунд. Это просто и быстро — главное, не отвлекаться больше ни на что другое.
Авторы «упражнения», клинические психологи Джон и Джули Готтман, объясняют Associated Press, что на эти секунды важно забывать обо всем остальном на свете и посвящать их только близкому человеку. Можно даже записывать в список дел — пусть это выглядит нелепо, объясняют врачи, зато не дает вам забыть о том, что по-настоящему важно.
Шесть секунд — не красивая метафора. За 30 лет своей совместной работы Готтманы изучили более 3000 пар и пришли к выводу, что 6 секунд — минимальное время, за которое от прикосновений начинает вырабатываться окситоцин. Этот гормон понижает уровень страха и тревожности, а также привязывает нас к человеку, благодаря которому он выделяется. В качестве другого варианта упражнения Джон советует 20-секундное объятие.
«Это работает у всех млекопитающих», — объясняет психолог. «Поцелуй или объятия помогают понять, что вы дома».
Конечно, признаются психологи, сами по себе «6 секунд в день» не исправят все проблемы. Это упражнение предназначено для пар, которые находятся в длительных и стабильных отношениях — оно помогает укрепить союз. Если в паре есть много конфликтов, их нужно прорабатывать более серьезными способами: разговаривать, делиться проблемами, идти к семейному психологу.
В идеале, отмечают Готтманы, стоит сделать этот поцелуй частью ежедневной рутины и запланировать его на одно и то же время: например после завтрака, когда вы уходите на работу, или наоборот, вечером перед сном.
Ритуалы могут выглядеть комично в наше время, но именно они помогают понять, что у вас есть нечто особенное, и вы цените это. А шесть секунд — так мало, что найти их точно может каждый.
И, разумеется, психологи не предлагают ограничивать себя только этими шестью секундами. Если вы найдете друг на друга еще час, два или целый выходной — это чудесно. Но одно ведь другому не мешает?
У поцелуев, кстати, довольно любопытная история — в какие-то эпохи они и вовсе считались непристойными. Подробнее об этом — отдельный материал.
Георгий Мазуркевич