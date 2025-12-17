Популярные темы
«Поцелуй» акулы: биолог выжил после удара, похожего на наезд машины

Ученый из Коста-Рики превратил опасный инцидент в урок по защите океана.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Морской биолог Маурисио Ойос во время исследовательской экспедиции у острова Кокос (Коста-Рика) пережил нападение галапагосской акулы. Во время установки акустического маячка на трехметровую хищницу она атаковала его, оставив глубокие раны.

«Ощущение было, словно меня сбила машина, — приводит слова ученого BBC. — Я почувствовал давление ее зубов». Челюсти акулы повредили маску и перекусили воздушный шланг, но Ойос смог сохранить хладнокровие и благополучно подняться на поверхность, пишет «Турпром».

Несмотря на травмы, биолог не считает произошедшее трагедией. Он интерпретирует атаку как естественную реакцию животного на потенциальную угрозу и даже благодарен акуле за «урок». Этот случай, по его мнению, ярко демонстрирует необходимость уважения к морским обитателям, особенно на фоне роста туризма и антропогенного давления на океан.

Ойос, чей опыт работы с акулами превышает 30 лет, уже планирует вернуться к острову Кокос в январе. Его миссия — продолжать защиту этих хищников для баланса морских экосистем. Ученый призывает всех к ответственному отношению к океану: от соблюдения правил безопасности до сокращения углеродного следа.

Ранее мы рассказывали, как гигантского сельдяного кита выбросило на сахалинский берег.