«Поцелуй» акулы: биолог выжил после удара, похожего на наезд машины

Несмотря на травмы, биолог не считает произошедшее трагедией. Он интерпретирует атаку как естественную реакцию животного на потенциальную угрозу и даже благодарен акуле за «урок». Этот случай, по его мнению, ярко демонстрирует необходимость уважения к морским обитателям, особенно на фоне роста туризма и антропогенного давления на океан.