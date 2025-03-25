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Побольше обнимашек. Восемь способов построить доверительные отношения

Эмоциональная близость между романтическими партнерами (то есть чувство безопасности, доверие, принятие) не возникает сама собой. Отношения требуют внимания и заботы. И сделать их более теплыми вполне реально.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: freepik/CC0

Проявляйте инициативу

Эмоциональная близость не может появиться без настоящей готовности ее создать. Стоит начать с себя. Например, если у вас возникла проблема, расскажите о ней любимому человеку. Возможно, именно это станет началом глубокой связи, пишет «Горящая изба».

Разговаривайте о сокровенном

Эмоциональная близость требует много общения, в том числе на неудобные и неприятные темы. Нужно делиться своими деликатными проблемами, страхами, стыдными воспоминаниями, фантазиями. Не помешает рассказать партнеру и о своих мечтах.

Не избегайте конфликтов

Обычно споры и разногласия — часть отношений. С помощью эмоциональной близости пары могут успешно разрешать конфликты. Не стоит избегать сложных разговоров. Если вас пугает его возможная реакция, это может указывать на то, что в отношениях вы эмоционально не защищены.

Практикуйте тактильность

От прикосновений любимого человека в нашем организме вырабатывается гормон окситоцин, снижающий уровень тревоги и стресса. Кроме того, улучшается наше психическое состояние. В связи с этим нужно почаще обнимать и целовать партнера, а также ласково к нему прикасаться. Однако важно, чтобы количество «обнимашек» устраивало обоих.

Проводите больше времени вместе

Если у пары нет общих дел, сблизиться будет сложнее. Можно завести общее хобби, вместе готовить, гулять, читать и прочее. Общие впечатления вас сблизят, а от совместных дел останутся общие воспоминания. Вместе с тем нужно помнить, что полностью растворяться в отношениях нельзя.

Тренируйте эмпатию

Под ней понимают способность тонко чувствовать и понимать другого человека, сопереживать ему. И не у всех уровень эмпатии высокий с рождения. Однако этот навык можно сформировать. Например, если человек делится с вами чем-то сокровенным, стоит поддержать его и посочувствовать. А если вы чувствуете, что партнер устал и хочет побыть один, то нужно просто оставить его в покое, это тоже будет проявлением эмпатии.

Принимайте недостатки партнера

Без этого построить доверительные отношения будет сложно. Нужно научиться спокойно воспринимать «закидоны» партнера, ведь они есть у всех. А вот агрессия в адрес его недостатков убьет желание человека довериться вам.

Уважайте границы друг друга

Их расстановка поможет обоим партнерам почувствовать себя в безопасности. Причем о границах лучше поговорить сразу. Стоит обсудить комфорт, личное пространство, время наедине с собой, общение с друзьями. Не помешает поговорить о домашних делах, расходах, бытовых привычках. А еще — установить запрет на оскорбления во время конфликтов и споров.

Кстати, ранее эксперты назвали три признака нездоровых отношений. Найти эти «симптомы» бывает нелегко, ведь начинается все довольно безобидно.