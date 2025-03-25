Побольше обнимашек. Восемь способов построить доверительные отношения

Под ней понимают способность тонко чувствовать и понимать другого человека, сопереживать ему. И не у всех уровень эмпатии высокий с рождения. Однако этот навык можно сформировать. Например, если человек делится с вами чем-то сокровенным, стоит поддержать его и посочувствовать. А если вы чувствуете, что партнер устал и хочет побыть один, то нужно просто оставить его в покое, это тоже будет проявлением эмпатии.