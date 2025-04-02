«Побольше» или «по больше»: как правильно пишется

Помните, как в известном мультфильме Барбос угощал Бобика, а тот просил «всего побольше: колбасы и котлет побольше». Почти все дети, да и их родители тоже, на все сто согласны с гостем: чем больше на столе колбасы и котлет, тем приятнее общение. Но что, если обозначить свое пожелание нужно не устно, а письменно? Например, когда мы хотим с помощью сообщения в мессенджере попросить забежавшего в магазин супруга купить не одну упаковку мясной нарезки, а хотя бы три или четыре разных вида. Сразу же возникает вопрос о том, как правильно пишется, «побольше» или «по больше» — слитно в одно слово или раздельно? А может быть, и вовсе через дефис, «по-больше»? Давайте обратимся к словарям, а потом попросим у преподавателя русского языка совета о том, как раз и навсегда запомнить верное написание.