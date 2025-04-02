«Побольше» или «по больше»: как правильно пишется

Помните, как в известном мультфильме Барбос угощал Бобика, а тот просил «всего побольше: колбасы и котлет побольше». Почти все дети, да и их родители тоже, на все сто согласны с гостем: чем больше на столе колбасы и котлет, тем приятнее общение. Но что, если обозначить свое пожелание нужно не устно, а письменно? Например, когда мы хотим с помощью сообщения в мессенджере попросить забежавшего в магазин супруга купить не одну упаковку мясной нарезки, а хотя бы три или четыре разных вида. Сразу же возникает вопрос о том, как правильно пишется, «побольше» или «по больше» — слитно в одно слово или раздельно? А может быть, и вовсе через дефис, «по-больше»? Давайте обратимся к словарям, а потом попросим у преподавателя русского языка совета о том, как раз и навсегда запомнить верное написание.
Как писать слово по правилам русского языка: «побольше» или «по больше»
Итак, с чего начать орфографические изыскания? Конечно, с определения того, с какой частью речи мы имеем дело. Большой толковый словарь под редакцией С. Кузнецова сообщает нам, что «побольше» — это либо разговорный вариант наречия, либо сравнительная степень прилагательного «большой» (1). И в том, и в другом случае можно заменить интересующий нас термин словосочетанием «немного больше»: это подойдет как для обозначения признака действия, так и для сравнения размера или веса объектов.
Самое важное, что нужно запомнить, — то, что в обоих случаях слово «побольше» пишется слитно, а не раздельно. И не важно, наречие перед нами или прилагательное.
Как отличается наречие от краткого прилагательного
Несмотря на то, что пишутся обе части речи одинаково, отличить их в контексте не составит большого труда. Для начала нужно определить, к какому слову в предложении относится «побольше». Если оно связано с объектом (существительным или местоимением) и к нему можно задать вопросы «какой?», «какая?», «какие?» — перед нами прилагательное в простой сравнительной степени. Причем оно достаточно универсально и способно обозначать и размер, и вес, и рост, и даже возраст — подробнее покажем на примерах чуть дальше.
Наречие «побольше» в предложениях связано с глаголом и обозначает степень действия. Употребить его можно, когда мы хотим побольше успеть, побольше съесть, побольше заработать. То есть во всех тех случаях, когда нужно передать стремление усилить эффективность наших действий или увеличить их продолжительность.
Примеры правильного написания слова «побольше»
Мы разобрались с определением части речи, теперь давайте подумаем, в каких случаях слово «побольше» может пригодиться в обычной жизни. Подберем по три примера фраз с наречием «побольше» и его омонимом-прилагательным.
Наречие
Начнем с предложений, в которых использовано наречие. Каких действий можно «побольше» совершить?
1. Я хочу побольше успеть завтра, поэтому встану пораньше.
2. Ты должен читать на английском побольше, иначе не сможешь достаточно развить словарный запас.
3. Она мечтала рассказать о себе побольше, но времени для представления было совсем мало.
Прилагательное
Теперь перейдем к объектам, которые могут быть «побольше», и также составим несколько предложений-примеров.
1. Мальчик был совсем маленьким, а его сестра — побольше.
2. В промозглый день хочется взять шоколадку побольше, налить чашку горячего чая и смотреть сериалы, укутавшись в теплый плед.
3. Арбузы, выращенные на теплом юге, всегда побольше тех, что зреют в сибирских теплицах.
Почему слово «побольше» часто пишут с ошибкой
Несмотря на наличие лишь одного верного варианта написания и для наречия, и для прилагательного, слово «побольше» как только не пишут: в сети можно увидеть и «по больше», и «по-больше». Возможно, вам встречались и другие варианты ошибок. Почему так происходит? Своим мнением делится Екатерина Краснова, филолог и репетитор по русскому языку:
— Ошибка в написании часто возникает из-за того, что многие путают приставку по- с предлогом по и пишут ее раздельно со словом. Сложность также возникает из-за того, что некоторые наречные сочетания действительно образуются с помощью предлога и пишутся раздельно, например: «по двое», «по правде», «по верхам». Но нужно учитывать, что такое раздельное написание объясняется тем, что наречия образуются от числительного или существительного, написать их с предлогом слитно мы не никак можем.
Советы эксперта
— В слове «побольше» по- — это приставка, — комментирует наш эксперт Екатерина Краснова. — Она добавляет значение «немного», «чуть-чуть» (немного больше). Похожее словообразование мы часто встречаем и в других словах: «получше», «побыстрее», «повнимательнее», «погромче» — и всегда пишем их слитно. Таким образом, чтобы точно не ошибиться в написании слова «побольше», нужно понимать, что по- — это приставка, которая образует слово и привносит смысловой оттенок, поэтому писать ее отдельно от слова нельзя.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Благодаря эксперту мы уже знаем несколько наречий, которые образуются по тем же правилам, что и «побольше», и могут доставить те же сложности на письме. Практически у каждого из них есть омонимы-прилагательные. Давайте составим предложения с тремя наречиями и тремя омонимичными им прилагательными, чтобы запомнить их верное написание.
1. «Получше» (наречие): «Тебе нужно научиться получше разбираться в людях, иначе так и будешь разочаровываться и страдать».
2. «Получше» (прилагательное): «Этот костюм получше, он сшит из более качественной ткани и не так сильно тебя полнит».
3. «Побыстрее» (наречие): «Мама просит меня собираться побыстрее, но я никак не могу найти свои носки».
4. «Побыстрее» (прилагательное): «Купи самокат побыстрее, и сможешь добираться до работы всего за полчаса».
5. «Погромче» (наречие): «Если сделать погромче, музыка сможет заглушить шум соседского перфоратора».
6. «Погромче» (прилагательное): «Лектору нужно обладать голосом погромче, чтобы его слышали даже в самом дальнем краю аудитории».
Список источников
1. Кузнецов С. Большой толковый словарь русского языка. 2000.
Эксперт: Екатерина Краснова, филолог и репетитор по русскому языку