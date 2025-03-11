Побольше белка и правильный цвет. Как выбрать полезные макароны

Как выбирать макароны
Продукт будет полезен, если он произведен из пшеницы твердых сортов. На упаковке это может обозначаться как «группа А», «1 класс», durum, «пшеница твердых сортов», semola di grano duro, поясняет сайт «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ».
Сейчас популярны макароны из цельнозерновой (обойной) муки. Они тоже полезны, поскольку для получения такой муки зерно измельчают прямо в оболочке. Таким образом, в продукте сохраняются ценные витамины и минералы.
Эксперты подчеркивают: чем больше белка в составе макарон, тем лучше. Допустимый минимум — 12 г на 100 г продукта. Также надо обратить внимание на цвет продукта. Качественные изделия желтые или золотистые. Они должны быть гладкими и стекловидными в месте разлома. Если макароны слишком белые, а в упаковке много разломанных частичек и крошек, это значит, что продукт изготовлен из мягких сортов пшеницы. Такой продукт лучше не покупать.
Если хочется попробовать макароны необычного цвета, проверьте, какой краситель использовал производитель. Это должно быть указано на упаковке. Покупайте продукты только с натуральными красителями — это свекольный или морковный сок, шпинат, чернила каракатицы.
Как приготовить
Варить макароны нужно в высокой емкой посуде с толстыми стенками. Не жалейте воды: на каждые 100 г — 1 л. Профессионалы советуют солить воду до закипания. Нужно опустить продукт в сильно кипящую воду, а затем убавить огонь до среднего и варить, помешивая.
В Италии, на родине пасты, ее принято готовить до состояния al dente, то есть макароны остаются слегка недоваренными. Благодаря этому сохраняются пищевые волокна, которые стимулируют перистальтику кишечника.
Готовые макароны не нужно промывать водой, особенно холодной. Это резко уменьшит содержание витаминов в продукте. Подавать пасту на стол нужно горячей, даже дымящейся.
С чем сочетать
Полезнее всего сочетать макароны с овощами, грибами и морепродуктами. Можно заправить блюдо легким томатным соусом. Подойдут к пасте и постные виды мяса: индейка, курица, кролик.
А вот отказаться лучше от жирных соусов из сливок, майонеза, «тяжелого» мяса вроде свинины. Сыр тоже лучше не добавлять. Исключение — легкие сыры в умеренном количестве, например рикотта или нежирная брынза.
«Стоит помнить, что даже “правильная” паста — блюдо не на каждый день. Ешьте ее 2−3 раза в неделю, но не на ужин — тогда макароны точно пойдут на пользу вашему здоровью и фигуре», — подчеркнули специалисты.
Кстати, в 1957 году на телеканале BBC показали репортаж о небывалом урожае спагетти в Швейцарии. Многие поверили, что макароны растут на деревьях, и захотели вырастить такое чудо сами. При этом многие зрители даже не обратили внимание на дату, когда программа вышла в эфир. А дело было 1 апреля. В своем видео мы рассказывали, почему люди поверили в сказанное по телевизору в День смеха.