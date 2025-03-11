Побольше белка и правильный цвет. Как выбрать полезные макароны

Эксперты подчеркивают: чем больше белка в составе макарон, тем лучше. Допустимый минимум — 12 г на 100 г продукта. Также надо обратить внимание на цвет продукта. Качественные изделия желтые или золотистые. Они должны быть гладкими и стекловидными в месте разлома. Если макароны слишком белые, а в упаковке много разломанных частичек и крошек, это значит, что продукт изготовлен из мягких сортов пшеницы. Такой продукт лучше не покупать.