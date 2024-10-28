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«Побочный» эффект. Лекарство от диабета на 40−70% снижает риск Альцгеймера

Ученые обнаружили, что популярный препарат от сахарного диабета 2-го типа защищает от болезни Альцгеймера. Новость очень радостная для таких пациентов, ведь риск этого тяжелейшего недуга у них существенно повышен.

Исследование опубликовано в свежем номере научного журнала Alzheimer’s & Dementia («Альцгеймер и деменция»).

Один оказался лучше других

Ученые из частного исследовательского Университета Кейс-Вестерн-Резерв в Кливленде проанализировали базу данных, включающую информацию по более чем миллиону пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

Оказалось, что у больных, лечившихся семаглутидом, риск развития болезни Альцгеймера был на 40−70% ниже, чем у тех, кто принимал иные противодиабетические препараты. В том числе не помогали и родственники семаглутида — другие агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Их много, они очень популярны, так как не только снижают уровень сахара в крови, но и уменьшают чувство голода, помогая худеть. По сути, они совершили революцию в лечении ожирения.

Но в профилактике Альцгеймера оказался эффективным только семаглутид. Причем препарат помогал в этом диабетикам с разной степенью ожирения и в любом возрасте.

Предположения были, но эффект доказан впервые

«Наше новое исследование предоставляет реальные доказательства воздействия семаглутида на болезнь Альцгеймера, — говорит Ронг Сюй из Центра искусственного интеллекта в разработке лекарств Медицинской школы Университета Кейс-Вестерн-Резерв, руководивший работой. — Хотя доклинические исследования предполагали, что препарат может защищать от нейродегенерации и нейровоспаления».

Нейровоспаление — это вялый воспалительный процесс в мозге, приводящий к нейродегенерации — разрушению нервных клеток. Собственно, это и происходит при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и некоторых других.

Такие исследования не позволяют ученым однозначно утверждать наличие причинно-следственной связи между этим лекарством и защитой от Альцгеймера. Но её можно предполагать. И для однозначного ответа на эти вопросы необходимы дополнительные исследования. Несомненно, они будут организованы в ближайшее время.