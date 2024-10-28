«Побочный» эффект. Лекарство от диабета на 40−70% снижает риск Альцгеймера

Оказалось, что у больных, лечившихся семаглутидом, риск развития болезни Альцгеймера был на 40−70% ниже, чем у тех, кто принимал иные противодиабетические препараты. В том числе не помогали и родственники семаглутида — другие агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Их много, они очень популярны, так как не только снижают уровень сахара в крови, но и уменьшают чувство голода, помогая худеть. По сути, они совершили революцию в лечении ожирения.