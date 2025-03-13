Поблизости от Рима археологи нашли руины 1600-летней синагоги и микву

Во время раскопок в древнеримском портовом городе Остия Антика, неподалеку от Рима, итальянские археологи сделали редкую находку — руины синагоги и хорошо сохранившуюся микву (резервуар для ритуальных омовений). Возраст строений составляет около 1600 лет, сообщает археологический парк «Остия Антика».
Что такое миква в иудаизме
Миква — это водоем или бассейн, наполненный водой, предназначенный для омовения тела с целью ритуального очищения. «Подобно тому, как миква очищает оскверненных, так Господь, благословен Он, очищает Израиль» (Йома VIII, 9). Мудрецы определили минимальный размер миквы так: локоть на локоть площадью и три локтя глубиной, что равно объему в 40 сеа (в одной сеа — 13,3 литра).
Миква была обнаружена внутри большого римского сооружения. Религиозный комплекс включает в себя подземный колодец, который, вероятно, использовался для ритуального очищения. В помещении были найдены также масляная лампа, украшенная иудаистскими символами, включая менору и пальмовую ветвь (фото № 5), и почти целый стеклянный кубок, датируемый V или VI веками нашей эры.
Эти предметы не только подтверждают, что здесь проводились еврейские религиозные ритуалы, но и иллюстрируют сложные связи между еврейской и римской культурами.
В Остии Антике, расположенной вблизи от берега Тирренского моря, в устье Тибра, когда-то находился главный торговый порт Римской империи. Сейчас здесь археологический парк с раскопанными улицами, зданиями, мозаиками и фресками. Новая находка проливает свет на практики и традиции местной еврейской общины в эпоху заката Римской империи.