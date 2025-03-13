Поблизости от Рима археологи нашли руины 1600-летней синагоги и микву

Миква — это водоем или бассейн, наполненный водой, предназначенный для омовения тела с целью ритуального очищения. «Подобно тому, как миква очищает оскверненных, так Господь, благословен Он, очищает Израиль» (Йома VIII, 9). Мудрецы определили минимальный размер миквы так: локоть на локоть площадью и три локтя глубиной, что равно объему в 40 сеа (в одной сеа — 13,3 литра).