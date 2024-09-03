Побит рекорд по самому длительному объятию с деревом. Вы удивитесь

23-летний житель Ганы (государство в Западной Африке) по имени Абдул Хаким Авала побил мировой рекорд по самому длительному объятию с деревом, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Попытка длилась 24 часа 21 минуту и признана состоявшимся рекордом. Делать перерывы молодому человеку не разрешалось — он должен был стоять, обхватив дерево руками, на протяжении всего времени.
Своей попыткой Абдул Хаким Авала решил подчеркнуть важность сохранения природы в своей стране. Он дал обещание посадить столько деревьев, сколько минут будет длиться его рекорд — 1461 дерево. Молодой человек, ставший свидетелем последствий опустынивания в родном городе его семьи Гару, теперь надеется организовать общенациональную инициативу по посадке деревьев.
Предыдущий рекордный результат в 16 часов был установлен в начале этого года угандийской активисткой-экологом Фейт Патрисией Ариокот.
Абдул Хаким Авала не первый ганец с мировым рекордом по обниманию деревьев в этом году. Он пошел по стопам земляка Абубакара Тахиру, который установил рекорд по наибольшему количеству обнятых деревьев за один час — 1123. В среднем в минуту он обнимал по 19 деревьев.
Тахиру с легкостью преодолел установленную планку в 700 деревьев для регистрации достижения. Он отметил, что крайне доволен своим рекордом. По его словам, это «значимый жест, подчеркивающий важнейшую роль деревьев в нашей экосистеме и необходимость принять срочные меры для сохранения окружающей среды».
Отдельное дерево, растущее во Франции, также получило в этом году титул рекордсмена Гиннесса: его высота составляет 21 м, что делает его самым высоким пробковым дубом в мире.