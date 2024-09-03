Побит рекорд по самому длительному объятию с деревом. Вы удивитесь

Абдул Хаким Авала не первый ганец с мировым рекордом по обниманию деревьев в этом году. Он пошел по стопам земляка Абубакара Тахиру, который установил рекорд по наибольшему количеству обнятых деревьев за один час — 1123. В среднем в минуту он обнимал по 19 деревьев.