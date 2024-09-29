Поберегитесь. Эксперт рассказала, почему осень опасна для сердечников

Почему так важно следить за своим давлением? И какую ответственность за свое сердце должен взять сам пациент, чтобы лечение было более успешным?
Об этом в преддверии дня сердца, отмечаемого 29 сентября, aif.ru рассказала заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по кардиологии Департамента здравоохранения ХМАО — Югры, заведующая кафедрой кардиологии медицинского института Сургутского госуниверситета, главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.
Елена Нечаенко, aif.ru: — Ирина Александровна, наступает «межсезонье». Говорят, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это опасный период. Расскажите, так ли это и почему?
Ирина Урванцева: — Да, в этом есть доля правды. Дело в том, что при заболеваниях сердца с годами нарушается тонус сосудов, простыми словами — они становятся более «жесткими». Отсюда и возникает реакция на любые климатические изменения — организм просто не успевает адаптироваться.
— Что бы вы посоветовали нашим читателям для заботы о здоровье сердца?
— Важно не периодически, а постоянно следить за своим самочувствием. Частые головные боли, общая слабость, шум в ушах, сильное сердцебиение — все это поводы обратиться к врачу! Также важно регулярно контролировать артериальное давление. Причём, делать это нужно в любом возрасте (начиная с подросткового), для чего в каждом доме необходимо иметь тонометр. Если выявлены проблемы, и назначено лечение, нельзя им пренебрегать. Приверженность лечению — важный аспект полноценной жизни при заболеваниях сердца и сосудов. Если самочувствие при приеме лекарств не улучшается, нужно не бросать терапию, а запланировать визит к врачу и обсудить возможность изменения схемы лечения.
— А что самое важное в образе жизни? Насколько важен ЗОЖ для людей с проблемами с сердцем и сосудами?
— Очень важен. Не секрет, что многие факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы — модифицируемые. Это значит, что ситуацию можно изменить, а риск — снизить, скорректировав образ жизни. Важно исключить неправильное питание и малоподвижный образ жизни, приводящие к ожирению, отказаться от вредных привычек. Просто попробуйте, и сразу заметите, что самочувствие заметно улучшилось. Также рекомендую приобщиться к кардиотренировкам. Начинать можно с малого, например, ежедневных прогулок на свежем воздухе. Они значительно повышают толерантность к физическим нагрузкам, которые помогают постепенно повысить эластичность сосудов. Также могу посоветовать скандинавскую ходьбу и плавание — они тоже очень полезны для здоровья сердца. Одним словом — движение — это жизнь!
— Пятый год реализуется Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Расскажите, пожалуйста, что делается в рамках федерального проекта в вашем регионе, и вообще о том, насколько значим этот проект.
— Снижение смертности от болезней системы кровообращения (БСК) — одно из приоритетных направлений социальной политики как государства, так и нашего региона — Ханты-Мансийского автономного округа. И это главная задача федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значимость которого трудно переоценить, поскольку в структуре общей смертности, например, в прошлом году на долю таких заболеваний пришлось 41% от всех случаев.
Федеральный проект предполагает целый комплекс мер — от переоснащения больниц и обновления оборудования до развития диспансерного наблюдения и увеличения количества сложных операций не только в центре, но и в регионах.
Например, у нас в ХМАО улучшена материально-техническая база региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, по итогам прошлого года на 113% выполнен показатель «количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях». Добиться устойчивой динамики по снижению смертности от инфаркта миокарда помогло создание сети сосудистых центров для оказания медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом (ОКС).
Такие центры начали свою работу в нашем регионе еще в 2008 году, а с началом реализации федерального проекта их деятельность продолжила свое развитие. На сегодняшний день специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь пациентам с ОКС в Югре оказывается силами 12 первичных сосудистых отделений и четырех региональных сосудистых центров.
Два года лекарства — бесплатно
— Помимо оснащения больниц федеральный проект включил в себя еще и бесплатное лекарственное обеспечение для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как у вас обстоит дело с получением больными лекарств?
— Пациенты, перенесшие инфаркт, инсульт или операции на сердце, получают льготную терапию. По стране в целом за 2022 год бесплатные препараты получили более 824 тыс. пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. В нашем регионе в 2023 г. нужными препаратами было обеспечено 48,5 тыс. человек.
Лекарства выдаются по «бесшовному» принципу: при выписке из стационара после перенесенного инфаркта, инсульта, операции на сердце или сосудах человек получает, согласно назначениям, перечень лекарств сроком на 1 месяц. Затем при диспансерном наблюдении в поликлинике по месту жительства терапия продлевается до двух лет.
— Отличная инициатива! Правда, жаль, что для того, чтобы получать льготные лекарства, надо перенести сосудистую катастрофу.
— Не только. С этого года в федеральную программу льготного лекарственного обеспечения включены пациенты из группы высокого риска, страдающие ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса левого желудочка. Это положительный момент — акцент сделан не только на острых, но и на хронических заболеваниях. А таких пациентов в стране немало. Еще важно, что сроки предоставления терапии для этой когорты пациентов в программе не обозначены, а значит, они смогут получать бесплатные лекарства бессрочно.
Если говорить про наш регион, то перечень хронических сердечно-сосудистых заболеваний, при которых выдаются льготные лекарства нашим пациентам, даже шире, чем федеральный. Например, пациенты с гипертонией могут получать препараты бесплатно, если их возраст старше 50 лет. Это не случайно: артериальная гипертония — первооснова многих сердечно-сосудистых заболеваний. Она может приводить к очень серьезным последствиям для здоровья, если ее не контролировать. Причем последствия эти затрагивают не только сердечно-сосудистую систему, но и другие органы, в первую очередь — почки. Кроме того, эти же пациенты с артериальной гипертонией, у которых есть нарушение ритма вместе с бесплатной гипотензивной терапией получают еще и антикоагулянты.
— В прошлом году перечень предоставляемых препаратов расширился. Сколько их на данный момент?
— Сейчас в федеральном списке 31 наименование — это высокоэффективные лекарства, которые лечат не только основное заболевания, но и сопутствующие патологии, например, артериальную гипертонию. В перспективе ожидается дальнейшее расширение перечня препаратов и категорий пациентов, участвующих в программе льготного лекарственного обеспечения. А также делается акцент на диспансерное наблюдение и хронические формы сердечно-сосудистых заболеваний. Все эти изменения, безусловно, пойдут на пользу пациентам.
Смертность снижается
— Можно ли уже говорить о каких-то положительных результатах, или еще рано?
— Мы видим, что программа льготного лекарственного обеспечения уже привела к увеличению приверженности терапии и соблюдению пациентами рекомендаций лечащего врача. А это при заболеваниях сердца очень важно.
— А что со смертностью?
— Показатель смертности от БСК (болезней системы кровообращения) в нашем регионе за 2023 год составил 251,6 на 100 тыс. населения, что в 2,5 раза ниже, чем по стране. Другой важный результат — снижение смертности от острых нарушений мозгового на 15% в сравнении с 2021 годом. Это говорит об эффективности лечения артериальной гипертонии. В нашем регионе почти 180 тыс. человек состоят на диспансерном учете с данным диагнозом. К сожалению, гипертония может протекать бессимптомно долгие годы, и часто первым и единственным симптомом становится острый инфаркт миокарда. Подчас только сердечно-сосудистая катастрофа вынуждает человека обратить внимание на свое здоровье и скорректировать образ жизни. Хотя довольно простые действия, такие как контроль артериального давления и прием препаратов, могут предотвратить сердечно-сосудистую катастрофу.
Заботьтесь о себе.