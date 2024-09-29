Поберегитесь. Эксперт рассказала, почему осень опасна для сердечников

Если говорить про наш регион, то перечень хронических сердечно-сосудистых заболеваний, при которых выдаются льготные лекарства нашим пациентам, даже шире, чем федеральный. Например, пациенты с гипертонией могут получать препараты бесплатно, если их возраст старше 50 лет. Это не случайно: артериальная гипертония — первооснова многих сердечно-сосудистых заболеваний. Она может приводить к очень серьезным последствиям для здоровья, если ее не контролировать. Причем последствия эти затрагивают не только сердечно-сосудистую систему, но и другие органы, в первую очередь — почки. Кроме того, эти же пациенты с артериальной гипертонией, у которых есть нарушение ритма вместе с бесплатной гипотензивной терапией получают еще и антикоагулянты.