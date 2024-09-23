«Побегу из Шоушенка» исполнилось 30 лет: почему эта история вечно молода

Однако Дарабонт позволил себе определенные изменения. Например, литературный Ред был белокожим ирландцем средних лет. Поэтому изначально на роль пробовались Пол Ньюман, Клинт Иствуд, Харрисон Форд, Роберт Редфорд и другие. Обошедший их темнокожий уроженец Теннесси Морган Фриман был еще и значительно старше — на момент съемок актеру было 56 лет. Но пришедший к славе после 50 лет актер проявлял завидную выносливость и следовал указаниям режиссера без сомнений. Например, сцену разговора Энди и Реда во дворе тюрьмы, во время которой герой Фримана бросает бейсбольный мяч, снимали девять часов. И все это время актер замахивался и кидал мяч, ни разу не пожаловавшись на усталость. На следующий день он молча пришел на съемки с фиксатором на руке, но продолжил работать как ни в чем не бывало. Более того, обо всех трудностях на площадке Фриман вспоминает с ностальгией и называет картину самой любимой в карьере.