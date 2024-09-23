«Побегу из Шоушенка» исполнилось 30 лет: почему эта история вечно молода

42 года назад была опубликована новелла Стивена Кинга под названием «Рита Хейворт и спасение из Шоушенка». 96-страничное произведение вошло в сборник «Четыре сезона». 23 сентября 1994 года вышла экранизация Фрэнка Дарабонта, навсегда вписавшего ею свое имя в историю кинематографа.
Спустя 30 лет картина возглавляет топ-250 главного сайта о кино IMDb, оставив позади «Крестного отца» и «Список Шиндлера», и занимает третье место в рейтинге «Кинопоиска», пропустив вперед комедию «1+1» и космическую сагу «Интерстеллар».
Кинокритик и автор телеграм-канала Age of Cinema Елена Зархина рассказывает о создании и отличиях фильма от оригинального текста Кинга, а еще о том, благодаря чему он стал важной частью массовой культуры.
Есть известная байка, которую любит вспоминать Кинг. Однажды в книжном магазине к нему подошла женщина и стала упрекать его, что он пишет только ненавистные ей страшилки. «То ли дело другие писатели. Взять хотя бы “Риту Хейворт и спасение из Шоушенка”, — укоризненно добавила она. На что писатель ответил, что это произведение написал тоже он. Собеседница не поверила ему, фыркнула и удалилась. Неважно, выдумал Кинг эту историю или нет, но очевидно, что упомянутый рассказ действительно стал водоразделом в его карьере “короля ужасов”.
Это было одно из первых произведений писателя (душевная «Зеленая миля», которую тоже экранизировал Дарабонт, вышла только в 1996-м) без мистики и монстров. Точнее так: монстрами были сами люди, а мистическим откровением становилось осознание, как велика и крепка сила человеческого духа.
В остальном же это была пенитенциарная эпопея про бухгалтера Энди Дюфрейна, ложно обвиненного в двойном убийстве и приговоренного к двум пожизненным срокам в тюрьме Шоушенк. На новом месте герой пытался адаптироваться к новой реальности: в окружении тотального насилия сокамерников и коррупции надзирателей. Там же он знакомился с другим заключенным, Эллисом «Редом» Реддингом, который стал для него другом и наставником. Именно он подарил Энди маленький геологический молоток и достал для него постер с Ритой Хейворт. Но настоящее чудо происходило не в момент смирения Энди, принявшего свою страшную судьбу, а тогда, когда он отказался ей покориться. Путем нечеловеческих усилий Дюфрейн сумел обрести свободу, буквально «проплыв через реку дерьма (канализацию) и выбравшись чистым».
История про триумф воли захватила аудиторию, но не сразу. Через десять недель после кинопремьеры в 1994-м она заработала всего $16 млн при бюджете $25 млн. Всему виной яркие конкуренты — «Форрест Гамп» и «Криминальное чтиво», что, впрочем, не помешало «Шоушенку» встать с ними в ряд культурных феноменов на все времена. В 1995-м, после семи номинаций на «Оскар», фильм снова выпустили в кинотеатрах, и он смог собрать $73,3 млн по всему миру, все-таки попав в рейтинг самых кассовых лент 1994-го на 51-е место.
Распространяясь на кассетах и дисках, транслируясь на кабельном, «Шоушенк» обрел настоящую любовь зрителей, которая до сих пор жива. Фильм не просто вошел в историю кинематографа, но изменил ее. В рядах его поклонников числятся простые зрители, олимпийские чемпионы и мировые лидеры. Например, отсидевший 27 лет в тюрьме Нельсон Мандела, по словам Тима Роббинса, признался в любви к «Шоушенку». Хотя, если верить Кингу, свой рассказ он задумывал как захватывающий сюжет о побеге из заключения в духе старых жанровых фильмов, не более.
Экранизация, превзошедшая оригинал
Фильм Фрэнка Дарабонта оказался лучше, глубже и насыщенней произведения Кинга. В восторге от него был и сам писатель: «Есть несколько экранизаций моих книг, которые мне просто нравятся. Но “Побег из Шоушенка” я по-настоящему люблю». Благосклонно он отнесся и к режиссеру, который позже экранизировал два романа писателя: «Зеленую милю» и «Мглу». К слову, Кинг так и не обналичил чек на $5 тыс, который ему выписал Дарабонт за права на экранизацию рассказа. А спустя время переслал чек постановщику, сопроводив его запиской: «На случай, если тебе когда-нибудь понадобятся деньги под залог».
И это при том, что Кинг довольно ревностно отстаивает построчные адаптации своих произведений. Вспомнить хотя бы их конфликт со Стэнли Кубриком, значительно изменившим оригинальный текст в экранизации «Сияния», также ставшей классикой. В продвижении «Побега из Шоушенка» имя Стивена Кинга, прославившегося ужастиками, тоже почти не упоминали, чтобы не ввести в заблуждение аудиторию.
Однако Дарабонт позволил себе определенные изменения. Например, литературный Ред был белокожим ирландцем средних лет. Поэтому изначально на роль пробовались Пол Ньюман, Клинт Иствуд, Харрисон Форд, Роберт Редфорд и другие. Обошедший их темнокожий уроженец Теннесси Морган Фриман был еще и значительно старше — на момент съемок актеру было 56 лет. Но пришедший к славе после 50 лет актер проявлял завидную выносливость и следовал указаниям режиссера без сомнений. Например, сцену разговора Энди и Реда во дворе тюрьмы, во время которой герой Фримана бросает бейсбольный мяч, снимали девять часов. И все это время актер замахивался и кидал мяч, ни разу не пожаловавшись на усталость. На следующий день он молча пришел на съемки с фиксатором на руке, но продолжил работать как ни в чем не бывало. Более того, обо всех трудностях на площадке Фриман вспоминает с ностальгией и называет картину самой любимой в карьере.
Подобной самоотверженностью отличился и Тим Роббинс, обошедший Тома Круза в кастинге на роль Дюфрейна. Готовясь к съемкам, он просидел некоторое время в одиночке, чтобы прочувствовать опыт своего героя. И придумал отсутствующую в сценарии сцену, в которой Энди, заперевшись в кабинете начальника тюрьмы, включает дуэт графини и Сюзанны из оперы Моцарта «Женитьба Фигаро» через громкоговорители. Как рассказывал Ред в фильме, «это было похоже на то, будто какая-то прекрасная птица впорхнула в нашу унылую маленькую клетку и заставила ее стены раствориться, и на кратчайший момент каждый человек в Шоушенке почувствовал себя свободным».
У Фрэнка Дарабонта тоже были свои источники вдохновения: на протяжении всего съемочного периода он каждое воскресенье пересматривал «Славных парней» Мартина Скорсезе, из которых позаимствовал идею с закадровым текстом рассказчика.
Кстати, в «Шоушенке» мог сняться тогда еще совсем юный и никому не известный Брэд Питт: его утвердили на роль зека-стиляги Томми. Но еще до старта съемок вышли «Тельма и Луиза» Ридли Скотта, прославившие Питта. Актер решил отказаться от проекта Дарабонта в пользу других, а заменил его Гил Беллоуз. С Фриманом Питт все же поработал несколькими годами позже — в детективе «Семь» Дэвида Финчера.
Наследие «Побега из Шоушенка»
Говоря о головокружительном успехе «Побега из Шоушенка», длящемся десятилетиями, невозможно не задаться вопросом: чем всех покорила история про заключенных? Новелла Стивена Кинга и ее адаптация прямым образом пересекаются с другим вечным сюжетом — романом «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма-старшего. Но там, где герой Дюма искал отмщения, герой Кинга находил освобождение. От озлобленности, от тюремных оков, от давления надзирателей и страха смерти. Главные герои обретали свободу именно потому, что сумели сохранить ее внутри и не предали себя.
Иносказательно каждый из нас в тот или иной момент своей жизни ощущал себя в тюрьме, из которой хотелось сбежать. И «Шоушенк» дарит эту счастливую разрядку: справедливость торжествует, невиновные вознаграждаются, мерзавцы остаются в дураках. Но заветный хеппи-энд мало похож на чудо. Свое освобождение Энди Дюфрейн буквально вырывает из лап коварной судьбы усердной работой и несгибаемой верой в то, что все получится. Проведенный британским критиком Марком Кермодом опрос зафиксировал, что многие зрители сравнивают просмотр «Шоушенка» с религиозным опытом.
Символом надежды стало и знаменитое дерево в городе Лукас, штат Огайо (в фильме это Бакстон), под которым Дюфрейн закопал шкатулку с письмом для Реда. В 2011-м дерево расколола надвое ударившая в него молния. Но все равно место, на котором оно росло, остается центром притяжения для паломников со всего мира. Тюрьма в Мэнсфилде, использованная на съемках, стала туристическим объектом с годовым доходом около $16 млн — примерно столько же фильм заработал в первую волну проката в 1994-м. Сюда едут 18 тыс человек ежегодно, что пополняет городскую казну Мэнсфилда на $3 млн. В 2014 году в честь 20-летия картины на месте тюрьмы прошло масштабное празднование, которое посетили авторы и актеры. По словам режиссера, только тогда он впервые по-настоящему ощутил масштаб проекта и его влияние на людей.
Благосклонны к картине и критики. Семь номинаций на «Оскар» так и остались номинациями (тогда премировали «Форреста Гампа» Роберта Земекиса), но время все расставило по своим местам. В 1999 году киновед Роджер Эберт поместил «Побег из Шоушенка» в свой топ величайших фильмов. Американский институт кино внес его в рейтинге 400 важнейших лент, вышедших за последние 100 лет. А британский телеканал Film4 включил «Побег из Шоушенка» в список фильмов, обязательных к просмотру для всех.
Продолжать эти списки можно бесконечно. В 2015-м Национальный реестр фильмов при Конгрессе США решил сохранять «Шоушенк» для будущих поколений. «Для меня нет большей чести и похвалы, чем знать, что наш фильм стал важной частью наследия страны», — прокомментировал это событие Дарабонт. Так и хочется добавить — не только кинонаследия одной страны, но мирового кино в целом.