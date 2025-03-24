Побег Владимира Зеленского: кто спасет главаря киевского режима

— Зеленский — актер и в роль президента он вжился. Он не может ее бросить. Это состояние, в котором актерская игра вышла за рамки, не даст ему без каких-то проблем передать власть и уехать в другую страну. Мне кажется, он будет до конца идти и, если будут назначены следующие выборы, он примет в них участие, — пояснил Сапрыка.