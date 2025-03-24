10 апреля Владимир Зеленский совершит визит в ЮАР. Назад на Украину он может уже не вернуться. При этом в стране все больше говорят о смене власти. Вместе с этим, председатель украинского парламента Руслан Стефанчук испытывает проблемы с сердцем, что тоже может говорить об изменениях в украинской администрации.
— Ходят упорные слухи о том, что Зеленский скоро уйдет — после подписания стабильного перемирия. Вполне, кстати, может быть, что свалит в ЮАР и оттуда не вернется, — цитирует РИА Новости слова депутата Верховной рады Александра Дубинского.
Эти слова появились на фоне информации, опубликованной в Bloomberg, о возможной дате перемирия. Издание утверждает, что Вашингтон хочет добиться прекращения огня к 20 апреля, когда и православные, и католики будут праздновать Воскресение Христово. В Белом доме признают, что сроки могут сдвинуться из-за разногласий сторон.
Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка отметил, что ЮАР не заинтересована в предоставлении убежища Владимиру Зеленскому. Он напомнил, что страна входит в БРИКС. Если и бежать, то в европейский страны, например, Францию и Германию.
— Зеленский — актер и в роль президента он вжился. Он не может ее бросить. Это состояние, в котором актерская игра вышла за рамки, не даст ему без каких-то проблем передать власть и уехать в другую страну. Мне кажется, он будет до конца идти и, если будут назначены следующие выборы, он примет в них участие, — пояснил Сапрыка.
Эксперт предполагает, что и перемирия 20 апреля не будет. По его словам, религиозный контекст возможной остановки огня также не имеет значения для команды Зеленского. Его церковь стоит на пути раскола и сам глава киевского режима регулярно допускает антицерковные высказывания.
Стоит напомнить, что президент России уже говорил о возможности переезда Зеленского в нашу страну.
— Если он, извините, так вот вдруг неожиданно, как черт из табакерки, появился бы где-то и сказал, что «мне нужно политическое убежище», ну, Россия никому не отказывает, — заявил Путин в декабре 2024 года.