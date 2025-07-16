Побег из украинского плена: какие сведения передадут сбежавшие от ВСУ российские военные

— У него не было родителей. Наша мама его усыновила еще подростком. С 18 лет он жил самостоятельно. У него своя семья появилась. Деток много, пятеро детей. Но они развелись с женой еще до СВО. Не знаю почему, — рассказал брат Морковкина, добавив, что связи с ним нет.