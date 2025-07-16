Побег из украинского плена: какие сведения передадут сбежавшие от ВСУ российские военные

Четверо российских военнослужащих сбежали из украинского плена. В момент побега они находились в Краматорске. Согласно ориентировке, они могут прятаться в частном секторе города или же завладеть транспортом и уехать с подконтрольной Украине территории.
Журналисты агентства Regnum выяснили, что один из тех, кому удалось скрыться от украинских боевиков, — многодетный отец. 26-летний Вячеслав Морковкин до СВО проживал в Нижегородской области.
— У него не было родителей. Наша мама его усыновила еще подростком. С 18 лет он жил самостоятельно. У него своя семья появилась. Деток много, пятеро детей. Но они развелись с женой еще до СВО. Не знаю почему, — рассказал брат Морковкина, добавив, что связи с ним нет.
Кто бежал от нацистов раньше
История знает много случаев, когда русские солдаты бежали из плена. Одним из ярких примеров является группа летчика Михаила Девятаева. 8 февраля 1945 года советские военнопленные угнали немецкий бомбардировщик Heinkel He 111. Их подбили свои же зенитчики в 8 километрах от линии фронта.
Уже после войны Девятаев вернулся в место заключения. Там он показал конструктору Сергею Королеву пусковые установки ракет, цеха, где они производились. В 1957 году Девятаев как раз по ходатайству Королева получил звание Героя Советского Союза.
Что могут сообщить сбежавшие
Военный эксперт Виталий Киселев в разговоре с ВФокусе Mail выразил мнение, что сбежавшие российские военнопленные вряд ли могли увидеть что-то в Краматорске, что заинтересовало бы в дальнейшем российское командование.
— Вэсэушники крайне жестоко относятся к нашим военнослужащим. Они надевают им на головы мешки и возят из подвала в подвал, поэтому нужно исходить из того, что они могли что-то услышать, но любая информация будет анализироваться, — рассказал Киселев.
Но ценные сведения они могут добыть по пути в расположение подразделений ВС РФ.
— Они же не за час проберутся, а будут идти длительное время, наблюдая, где находятся какие-то подразделения. Безусловно, это очень полезная информация, которая требует оперативного вмешательства, — отметил собеседник ВФокусе Mail, добавив, что побег, возможно, получился из-за того, что киевские боевики довели их до отчаяния и они воспользовались попыткой избежать больших проблем, которые бы их ждали на Украине.