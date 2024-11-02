Побег из Шоушенка: четыре енота сбежали из зоопарка в Англии

Зоопарк в Англии попросил в соцсетях о помощи в поиске четырех енотов, сбежавших из зоопарка в пятницу утром.
Сотрудники зоопарка Amazon World, расположенного недалеко от Сандауна на острове Уайт (Великобритания), сообщили, что енотам удалось сбежать из своего вольера поздно вечером в четверг или утром в пятницу.
Сообщается, что животные не агрессивны, но могут быть сильно напуганы, поэтому к ним лучше не приближаться. В настоящее время сбежавших енотов ищут собаки-ищейки и беспилотники.
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