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Побег из Шоушенка: четыре енота сбежали из зоопарка в Англии

В настоящее время их ищут собаки-ищейки и беспилотники.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Муравьевский парк Приамурья

Зоопарк в Англии попросил в соцсетях о помощи в поиске четырех енотов, сбежавших из зоопарка в пятницу утром.

Сотрудники зоопарка Amazon World, расположенного недалеко от Сандауна на острове Уайт (Великобритания), сообщили, что енотам удалось сбежать из своего вольера поздно вечером в четверг или утром в пятницу.

Сообщается, что животные не агрессивны, но могут быть сильно напуганы, поэтому к ним лучше не приближаться. В настоящее время сбежавших енотов ищут собаки-ищейки и беспилотники.

Ранее рассказывали, что мясник из Германии делает деликатесы из енотов.