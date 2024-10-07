Победительница «Мисс Россия — 2024» рассказала, куда вложит выигранные деньги

«Мисс Россия» — один из самых известных национальных конкурсов красоты, который проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Победительница получает корону из белого золота, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах. Отборочные туры проходят во всех субъектах РФ, ежегодно в кастингах принимают участие от 80 тыс. девушек со всей страны, а в этом году — 85 тыс. Заявку на участие в смотре могут подать незамужние девушки от 18 до 23 лет включительно ростом от 173 см.