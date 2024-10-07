Победительница «Мисс Россия — 2024» рассказала, куда вложит выигранные деньги

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. 18-летняя победительница конкурса «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева призналась, что часть выигранных денег потратит на образование, сейчас она обучается по профилю «Лечебное дело» в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова. Другую часть средств девушка планирует вложить в развитие своего фонда.
«Часть денег я отложу на ординатуру, чтобы получить углубленное образование по специальности. Другую часть выигрыша я вложу в развитие своего благотворительного фонда “Птица счастья”», — отметила Алексеева ТАСС.
Ранее победительница конкурса рассказала ТАСС о намерении завоевать титул «Мисс Вселенная» и пообещала приложить для этого все усилия. «Дальнейшие планы — это, конечно же, достойно представить Россию на конкурсе “Мисс Вселенная”. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы мы были лучшими», — сказала она ТАСС.
Финал смотра состоялся в субботу в концертном зале «Барвиха Luxury Village», в нем приняли участие 50 девушек со всей страны. Церемонию открыла «Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева, исполнив со сцены композицию Николая Римского-Корсакова в современной аранжировке.
Статус «Мисс Россия — 2024» получила представительница Чувашии Валентина Алексеева, а в номинации «Вице-мисс Россия — 2024» выиграли Ирина Миронова (Тольятти) и Ульяна Евдокимова (Санкт-Петурбург).
О конкурсе
«Мисс Россия» — один из самых известных национальных конкурсов красоты, который проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Победительница получает корону из белого золота, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах. Отборочные туры проходят во всех субъектах РФ, ежегодно в кастингах принимают участие от 80 тыс. девушек со всей страны, а в этом году — 85 тыс. Заявку на участие в смотре могут подать незамужние девушки от 18 до 23 лет включительно ростом от 173 см.