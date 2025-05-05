Месть за участие: когда германские канцлеры начали посещать Парад Победы

Первый Парад Победы на Красной площади в Москве прошел 24 июня 1945 года. А по-настоящему народным, массовым и ежегодным праздником День Победы стал в 1965 г. — после большого парада в честь 20-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Интересно, кстати, что с 1948 по 1964 г. военные парады не проводились — страна восстанавливалась после разрушительной войны. Кроме того, в конце 1940-х, не успев толком утихнуть, вновь накалилась политическая обстановка в мире (Берлинский кризис, создание НАТО), и, как отмечают историки, Иосиф Сталин тогда решил не усиливать напряженность демонстрацией военного потенциала СССР. Продолжена эта линия была и при следующем генсеке — Никите Хрущеве — вплоть до прихода к власти нового советского лидера — Леонида Брежнева.