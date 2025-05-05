Месть за участие: когда германские канцлеры начали посещать Парад Победы

На предстоящем юбилейном Параде Победы в Москве будут присутствовать высокопоставленные иностранные политики как минимум из 19 государств. Известно, что прибудет глава КНР, президент Бразилии, премьер Словакии, лидеры ряда стран СНГ. Большинство западноевропейских представителей участвовать в торжествах не будут — так они демонстрируют свое несогласие с внешнеполитическим курсом России.
Понятно, что международное участие или неучастие в торжествах ко Дню Победы — вопрос однозначно политизированный. И особо чувствительной темой в этом смысле является присутствие высокопоставленных германских политиков. Для СССР, а позже для России, День Победы был символом разгрома врага — нацистской Германии, принесшей нашему народу неисчислимые страдания, голод, разруху и десятки миллионов смертей. Именно поэтому на протяжении второй половины XX века вплоть до распада СССР было очевидно, что участие немецкой стороны, развязавшей и проигравшей мировую войну, в параде победителей — исторический и логический абсурд.
Тем не менее и здесь были свои нюансы, а в 1990-е годы началось идейное переосмысление этого тезиса. Так при каких условиях германские политики стали участвовать в парадах Победы, когда и как это началось?
Первый Парад Победы на Красной площади в Москве прошел 24 июня 1945 года. А по-настоящему народным, массовым и ежегодным праздником День Победы стал в 1965 г. — после большого парада в честь 20-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Интересно, кстати, что с 1948 по 1964 г. военные парады не проводились — страна восстанавливалась после разрушительной войны. Кроме того, в конце 1940-х, не успев толком утихнуть, вновь накалилась политическая обстановка в мире (Берлинский кризис, создание НАТО), и, как отмечают историки, Иосиф Сталин тогда решил не усиливать напряженность демонстрацией военного потенциала СССР. Продолжена эта линия была и при следующем генсеке — Никите Хрущеве — вплоть до прихода к власти нового советского лидера — Леонида Брежнева.
Первый канцлер и его парад в Москве
Первый немецкий политик прибыл на Парад Победы в 1965 году. Им стал Вилли Штоф — премьер-министр ГДР. В логике того времени в этом визите не было никакого исторического противоречия. Ведь образовавшаяся на базе советской зоны оккупации ГДР объявила себя социалистическим и антифашистским государством, полностью отрицавшим свою связь с национал-социализмом, и стала в ряд ближайших союзников СССР.
Об участии политиков из Западной Германии — ФРГ, обозначившей себя правопреемницей Третьего рейха, — конечно, не могло быть и речи: холодная война была в самом разгаре и Бонн находился в жестком идеологическом противостоянии с Москвой.
Следующий военный парад состоялся в Москве 9 мая 1985 года, на 40-летие Победы. На это крупное торжество прибыл глава ГДР Эрих Хонеккер. Тогда никто и предположить не мог, что это будет последним парадом и для СССР, и для ГДР: через несколько лет обе страны навсегда исчезли с мировых карт.
Новый канцлер ФРГ
Первым канцлером объединенной ФРГ, который прибыл в Москву на торжества в честь Дня Победы уже после распада СССР, был «отец германского единства» Гельмут Коль. Правда, сам парад он не посещал, ограничившись возложением венков к Могиле Неизвестного Солдата. Несмотря на то что этот визит был задуман как символ исторического примирения и начала новой главы в отношениях двух стран, его приезд вызвал значительную дискуссию как в России, так и в Германии.
Сама идея участия немецкого лидера в праздновании Победы — дня, символизирующего разгром нацистской Германии, — была неоднозначной и чувствительной. Для многих советских людей, переживших войну, участие канцлера Германии тогда выглядело как возможное оскорбление памяти погибших или нивелирование роли Победы.
На самом Параде Победы немецкие руководители бывали дважды. В 2005 году в российскую столицу с этой целью прибыл Герхард Шредер. Отношения Москвы и Берлина тогда переживали свой расцвет, и это, конечно, стало историческим событием. Шредер находился на трибуне вместе с президентом России Владимиром Путиным, а в его делегации прибыли ни много ни мало ветераны вермахта, служившие на Восточном фронте!
Спустя пять лет, в 2010-м, с центральной трибуны за проходом войск и бронетехники наблюдала канцлер Ангела Меркель. То торжество, кстати, стало уникальным: тогда в параде впервые приняли участие подразделения бундесвера, что должно было символизировать окончательное моральное примирение Германии и России.
Однако на 70-летие Победы в 2015-м Меркель ограничилась лишь возложением венков в Александровском саду. Дело в том, что после воссоединения Крыма с Россией европейские лидеры ужесточили свою риторику в отношении Москвы, и это, конечно, отразилось и на памятных мероприятиях.
Затем по мере деградации российско-германских отношений сходило на нет и участие немецких политиков в майских торжествах. Берлин в своих концептуальных документах начал называть Россию соперником и угрозой, с которой «нужно говорить с позиции силы». О каком примирении тут могла идти речь? В 2020-м Меркель не приехала в Москву — под предлогом эпидемии CoViD-19. Об участии вступающего в должность нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца сегодня и речи не идет: он на протяжении нескольких лет продвигает идею о поставке Киеву ракет «Таурус» для ударов вглубь России и настроен крайне воинственно.
Более того, немецкая сторона накаляет обстановку накануне праздничных мероприятий и в самой ФРГ. На днях стало известно, что российский посол в Германии Сергей Нечаев может столкнуться с невиданным дипломатическим инцидентом. По информации немецкого издания Bild, его могут выдворить с официальной церемонии в Берлине, посвященной освобождению Германии от нацизма и проводимой немецкой стороной. По словам немецких организаторов, его буквально могут «удалить», вплоть до привлечения «сил безопасности». При этом нужно понимать, что российские дипломаты организуют собственные памятные акции, где могут присутствовать все желающие.
Но так или иначе, несмотря на участие или неучастие тех или иных политиков, День Победы — один из самых по-настоящему народных и любимых праздников Россиян, и омрачить его ничто не может. А нашим дипломатам в ФРГ никто не в силах запретить отдать дань памяти павшим солдатам.