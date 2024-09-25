Объявлены победители ежегодной фотопремии Bird Photographer of the Year

Жюри фотоконкурса Bird Photographer Of The Year объявило победителей 2024 года. Лучшие фотоснимки были выбраны более чем из 23 000 изображений, представленных фотографами со всего мира.
Главный титул этого года получила работа «Когда миры сталкиваются» канадского фотографа Патрисии Хомонило. На фотографии запечатлено более 4 000 различных птиц, погибших при столкновении с окнами и другими отражающими поверхностями в Торонто (Канада).
Другие победители были определены в номинациях «Птицы в полете», «Птицы в среде обитания», «Лучший портрет», «Городские птицы», «Комедийное фото», «Черное и белое» и других.
В фотопремии также участвовали начинающие фотографы от 11 лет и младше. Самым юным призером 2024 года стала Юлиан Мендла из Германии.
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