Победитель лотереи подал в суд на девушку из-за рассказа о выигрыше

Oddity Central передает, что обладатель второго по величине приза в истории лотереи Mega Millions подал в суд на мать своей дочери, Сару Смит. Она рассказала родителям о выигрыше, несмотря на подписание соглашения о неразглашении.

Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, утверждает, что его сожительница, с которой у него общий ребенок, была одной из немногих, кто знал о его выигрыше в лотерею в январе 2023 года. Сару попросили подписать соглашение о неразглашении, запрещающее раскрывать информацию кому-либо до 1 июня 2032 года.

Однако она нарушила соглашение, предположительно сообщив об этом его родителям и сестре. Теперь мужчина требует, чтобы Смит выплатила компенсацию в размере не менее 100 тысяч долларов (8,8 миллионов рублей) за «несанкционированное разглашение информации и нанесение непоправимого вреда».

По условиям контракта, в случае, если Сара проболтается, она должна сообщить об этом победителю в течение 24 часов. Однако адвокаты победительницы утверждают, что она не сделала этого. Это привело к тому, что о победе узнали еще несколько человек, включая сестру миллионера.

Ранее выигравший в лотерею 1,5 миллиарда рублей мужчина решил скрыться от семьи.

Олеся Маевская