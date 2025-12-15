Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Победа» разрешила перевозку питомцев на соседнем кресле

Животное должно находиться в переноске размерами не более 55×35х30 см, а ее вес вместе с питомцем не должен превышать 15 кг.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Лоукостер «Победа» предоставил пассажирам возможность перевозить питомца на соседнем кресле, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Уточняется, что услуга доступна за дополнительную плату, ее можно получить только в момент оформления билета.

По правилам предоставления услуги животное должно находиться в переноске размерами не более 55×35х30 см, а ее вес вместе с питомцем не должен превышать 15 кг. Также клиенту необходимо занять среднее место в блоке кресел, а переноску разместить у иллюминатора.