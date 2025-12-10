По заветам Ост-Индийской компании: как пиратствует Украина под зонтиком британских спецслужб

Ост-Индийская компания (East India Company, EIC), основанная в 1600 году, действовала похожими пиратскими методами. Головной офис располагался в Лондоне, торговля с Индией проходила под защитой собственной частной армии из 260 000 солдат, при помощи которой Британия колонизировала княжества Индии, Бенгалию, а также ряд других территорий. Сборы за торговлю специями, текстилем, чаем, опиумом, налоги в этих регионах и эксплуатация ресурсов приносили британской короне по современным подсчётам в период с середины XVIII по середину XIX века 89,4 млрд фунтов стерлингов.​