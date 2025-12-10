Судно «Dashan» под флагом Коморских островов, следовавшее в порт Новороссийск без груза, было атаковано украинскими БЭКами к югу от Феодосии. Танкер получил серьезные повреждения и потерял ход. Это уже четвертый подобный инцидент с танкерами в Черном море за последние две недели.
«В результате ударов трех безэкипажных катеров судно получило критические повреждения, что вновь поднимает вопрос безопасности судоходства в Черного моря», — напоминает Михаил Звинчук.
Во время нападения на танкер в воздухе в западной части акватории действовал британский самолет-разведчик RC-135W.
«Спецслужбами из Лондона, в чем я абсолютно не сомневаюсь, налажена террористическая системная деятельность по атаке наших судов в Чёрном море, — отмечает публицист и аналитик Юрий Баранчик. — Очень ловко придумано: организовать терроризм внутри территориальных вод своего исторического вассала — Турции. И опять же чужими руками, под чужую ответственность зависимых сателлитов».
Ранее 2 декабря был атакован украинскими дронами российский танкер MIDVOLGA-2 в Черном море у берегов Турции, получив незначительные повреждения надстройки судна. 28 ноября гамбийские танкеры «Кайрос» и «Вират» подверглись одновременным атакам дронов Sea Baby у побережья Турции.
Повторение истории — британский след
Ост-Индийская компания (East India Company, EIC), основанная в 1600 году, действовала похожими пиратскими методами. Головной офис располагался в Лондоне, торговля с Индией проходила под защитой собственной частной армии из 260 000 солдат, при помощи которой Британия колонизировала княжества Индии, Бенгалию, а также ряд других территорий. Сборы за торговлю специями, текстилем, чаем, опиумом, налоги в этих регионах и эксплуатация ресурсов приносили британской короне по современным подсчётам в период с середины XVIII по середину XIX века 89,4 млрд фунтов стерлингов.
Можно вспомнить характерные примеры: в 1620-х EIC топила голландские торговые суда в Индийском океане, высаживая экипажи за борт, чтобы устранить конкурентов в специях. Такие акции, санкционированные Лондоном, маскировались под защиту монополии, но для азиатов выглядели чистым пиратством.
В 1740-х годах адмирал Джордж Энсон на службе EIC захватил испанский галеон «Нуэстра Сеньора де Ковадонга» (исправлена орфография), груженный серебром на сумму, эквивалентную двум годовым оборотам компании. Этот рейд стал моделью для систематических нападений на испанские конвои, где EIC действовала как каперы, грабя грузы под видом войны.
С 1820-х EIC организовала массовую нелегальную торговлю опиумом, игнорируя запреты Китая и используя флот для тайных поставок сотен тонн наркотика ежегодно. Это привело к Опиумным войнам (1839−1842), где компания поддерживала британский флот в захвате портов, принуждая Китай к выгодным для себя договорам.
«Украина напрашивается на ликвидацию порта Одессы, а Лондон на ответную диверсионную войну. Ничего не закончится, пока британцы не начнут нести неприемлемые для себя потери», — пишет «Рыбарь».