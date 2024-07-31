По закону и завещанию: как вступить в наследство

Если умерший родственник оставил завещание, наследство получить гораздо проще, чем в том случае, если такого документа не существует.
Рассказываем, как получить наследство в этих двух случаях, какие документы нужно при себе иметь, кто имеет право на наследство и что в него входит.
Кто может и не может претендовать на наследство
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, претендовать на наследство можно в том случае, если:
- вы упомянуты в завещании;
- вы наследник по наследственному договору;
- завещания или наследственного договора не существует, но вы родственник умершего;
- вы не упомянуты в завещании (или завещания не существует), не являетесь стороной наследственного договора, но имеете право на обязательную долю наследственного имущества;
- вы упомянуты в уставе наследственного фонда.
В первую очередь наследниками становятся дети, супруг и родители, далее идут полнородные и неполнородные братья и сестры, прадедушки и прабабушки, дети родных племянников и племянниц, дети двоюродных внуков и внучек и дети двоюродных дедушек и бабушек.
Срок для принятия наследства, в течение которого вы должны обратиться к нотариусу с заявлением, — полгода с момента открытия наследства, то есть дня смерти наследодателя.
Кто не может получить наследство:
- наследники, которые навязчиво просили вписать себя в завещание;
- родители, лишенные родительских прав;
- наследники, которые были обязаны содержать наследодателя по закону, но не исполняли своих обязанностей.
Также есть ряд лиц, которые могут претендовать на обязательную долю в наследстве. К ним относятся:
- лица до 18 лет и нетрудоспособные дети умершего;
- нетрудоспособные супруг и родители умершего;
- нетрудоспособные иждивенцы умершего.
Перечисленные наследники имеют законное право получить не менее половины доли наследственного имущества даже в том случае, если наследодатель завещал им меньше.
Что может и не может входить в наследство
Также как и при жизни, после смерти наследодатель не может быть лишен прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью. К ним относятся права на алименты, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью умершего.
В наследство может входить:
- принадлежащие наследодателю на момент смерти вещи;
- имущественные права;
- имущественные обязанности.
Что такое «наследование по завещанию»
На случай смерти можно распорядиться имуществом следующим образом:
- завещать имущество;
- определить доли наследников;
- лишить наследства одного или несколько лиц без объяснения причин;
- возложить на одного из наследников обязанности имущественного и неимущественного характера, в том числе действия по погребению наследодателя в соответствии с его волей;
- возложить на одного или нескольких наследников обязанности по уходу за домашними питомцами наследодателя;
- включить в завещание иные распоряжения.
Завещание может быть составлено как единолично, так и с супругом. Завещание является тайной, его подробности раскрываются только после смерти наследодателя.
Что такое наследственный договор
Отличие наследственного договора от завещания в том, что о его содержании знают наследники. В документе прописаны также условия, после выполнения которых они могут получить наследство.
Наследственный договор заключается между наследодателем и любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, и может содержать:
- условия, которые определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество к пережившим наследодателя сторонам договора и третьим лицам;
- обязанности сторон договора совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера;
- оговоренные обстоятельства, в зависимости от которых наступят те или иные последствия;
- свобода наследственного договора ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.
Наследственный договор подписывается всеми сторонами и заверяется нотариусом. Один из наследников имеет полное право отказаться от условий договора, однако об этом он должен уведомить остальные стороны.
Какие документы необходимо предоставить нотариусу
Чтобы вступить в наследство, нужно обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Это можно сделать по последнему месту проживания наследодателя.
К заявлению на вступление в наследство нужно прикрепить следующие документы:
- подлинник свидетельства о смерти;
- завещание с отметкой нотариальной конторы о том, что в документ не вносили изменения (если наследство оформляется по завещанию);
- подлинник наследственного договора (если наследство оформляется по договору);
- подлинники документов, подтверждающий родство с умершим;
- справку о последнем месте жительства умершего;
- выписку из домовой книги с последнего постоянного места жительства умершего с отметкой о том, что умерший снят с регистрационного учета;
- копию финансово-лицевого счета (карточка учета собственника, единый жилищный документ) с последнего постоянного места жительства умершего.
Нотариус проверит все документы и внесет наследственное дело в книгу учета и единую информационную систему нотариата.
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Анна Морозова