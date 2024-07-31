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По закону и завещанию: как вступить в наследство

Как оформить наследство у нотариуса, кто может или не может претендовать на наследство и как вступить в наследство, если нет завещания.

Источник: Freepik

Если умерший родственник оставил завещание, наследство получить гораздо проще, чем в том случае, если такого документа не существует.

Рассказываем, как получить наследство в этих двух случаях, какие документы нужно при себе иметь, кто имеет право на наследство и что в него входит.

Кто может и не может претендовать на наследство

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, претендовать на наследство можно в том случае, если:

  • вы упомянуты в завещании;
  • вы наследник по наследственному договору;
  • завещания или наследственного договора не существует, но вы родственник умершего;
  • вы не упомянуты в завещании (или завещания не существует), не являетесь стороной наследственного договора, но имеете право на обязательную долю наследственного имущества;
  • вы упомянуты в уставе наследственного фонда.

В первую очередь наследниками становятся дети, супруг и родители, далее идут полнородные и неполнородные братья и сестры, прадедушки и прабабушки, дети родных племянников и племянниц, дети двоюродных внуков и внучек и дети двоюродных дедушек и бабушек.

Срок для принятия наследства, в течение которого вы должны обратиться к нотариусу с заявлением, — полгода с момента открытия наследства, то есть дня смерти наследодателя.

Если наследников нет, или никто из них не вступил в наследство, или все отказались от него, то имущество, входящее в наследство, признается выморочным и переходит в государственную или городскую собственность.

Кто не может получить наследство:

  • наследники, которые навязчиво просили вписать себя в завещание;
  • родители, лишенные родительских прав;
  • наследники, которые были обязаны содержать наследодателя по закону, но не исполняли своих обязанностей.

Также есть ряд лиц, которые могут претендовать на обязательную долю в наследстве. К ним относятся:

  • лица до 18 лет и нетрудоспособные дети умершего;
  • нетрудоспособные супруг и родители умершего;
  • нетрудоспособные иждивенцы умершего.

Перечисленные наследники имеют законное право получить не менее половины доли наследственного имущества даже в том случае, если наследодатель завещал им меньше.

Что может и не может входить в наследство

Также как и при жизни, после смерти наследодатель не может быть лишен прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью. К ним относятся права на алименты, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью умершего.

В наследство может входить:

  • принадлежащие наследодателю на момент смерти вещи;
  • имущественные права;
  • имущественные обязанности.

Что такое «наследование по завещанию»

На случай смерти можно распорядиться имуществом следующим образом:

  • завещать имущество;
  • определить доли наследников;
  • лишить наследства одного или несколько лиц без объяснения причин;
  • возложить на одного из наследников обязанности имущественного и неимущественного характера, в том числе действия по погребению наследодателя в соответствии с его волей;
  • возложить на одного или нескольких наследников обязанности по уходу за домашними питомцами наследодателя;
  • включить в завещание иные распоряжения.

Завещание может быть составлено как единолично, так и с супругом. Завещание является тайной, его подробности раскрываются только после смерти наследодателя.

Что такое наследственный договор

Отличие наследственного договора от завещания в том, что о его содержании знают наследники. В документе прописаны также условия, после выполнения которых они могут получить наследство.

Наследственный договор заключается между наследодателем и любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, и может содержать:

  • условия, которые определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество к пережившим наследодателя сторонам договора и третьим лицам;
  • обязанности сторон договора совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера;
  • оговоренные обстоятельства, в зависимости от которых наступят те или иные последствия;
  • свобода наследственного договора ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.

Наследственный договор подписывается всеми сторонами и заверяется нотариусом. Один из наследников имеет полное право отказаться от условий договора, однако об этом он должен уведомить остальные стороны.

Какие документы необходимо предоставить нотариусу

Чтобы вступить в наследство, нужно обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Это можно сделать по последнему месту проживания наследодателя.

К заявлению на вступление в наследство нужно прикрепить следующие документы:

  • подлинник свидетельства о смерти;
  • завещание с отметкой нотариальной конторы о том, что в документ не вносили изменения (если наследство оформляется по завещанию);
  • подлинник наследственного договора (если наследство оформляется по договору);
  • подлинники документов, подтверждающий родство с умершим;
  • справку о последнем месте жительства умершего;
  • выписку из домовой книги с последнего постоянного места жительства умершего с отметкой о том, что умерший снят с регистрационного учета;
  • копию финансово-лицевого счета (карточка учета собственника, единый жилищный документ) с последнего постоянного места жительства умершего.

Нотариус проверит все документы и внесет наследственное дело в книгу учета и единую информационную систему нотариата.

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Анна Морозова