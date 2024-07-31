По закону и завещанию: как вступить в наследство

Если умерший родственник оставил завещание, наследство получить гораздо проще, чем в том случае, если такого документа не существует.

Рассказываем, как получить наследство в этих двух случаях, какие документы нужно при себе иметь, кто имеет право на наследство и что в него входит.

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации , претендовать на наследство можно в том случае, если:

В первую очередь наследниками становятся дети, супруг и родители, далее идут полнородные и неполнородные братья и сестры, прадедушки и прабабушки, дети родных племянников и племянниц, дети двоюродных внуков и внучек и дети двоюродных дедушек и бабушек.

Срок для принятия наследства, в течение которого вы должны обратиться к нотариусу с заявлением, — полгода с момента открытия наследства, то есть дня смерти наследодателя.

Если наследников нет, или никто из них не вступил в наследство, или все отказались от него, то имущество, входящее в наследство, признается выморочным и переходит в государственную или городскую собственность.