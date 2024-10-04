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По законам природы? Врач объяснила, до какого возраста возможно материнство

Как утверждает врач — акушер-гинеколог, специалист по учебно-методической работе Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ольга Луценко, женщины сегодня могут сохранять репродуктивную способность в любом возрасте. Как это возможно?

Источник: Reuters

«Медицина значительно шагнула вперед, мы имеем возможность криоконсервировать (сохранять жизнеспособность в замороженном виде — прим. ред.) любой материал — это ткань яичника, эмбрионов, яйцеклетки, —говорит Луценко. — Мы можем исследовать геном перед тем, как будет произведен перенос оплодотворенной яйцеклетки в полость матки».

То есть, с технической точки зрения проблем нет. Но они есть в области этики. Отношение людей к репродукции и продолжению рода резко меняется. Например, из-за расширяющихся возможностей по заморозке эмбрионов женщины стали откладывать свои «репродуктивные планы» на потом. «Как правило, это пациентки, которые рожают одного ребенка, — говорит специалист. — То есть говорить об увеличении рождаемости однозначно не приходится. Мы должны очень тщательно относиться к своему репродуктивному здоровью, потому что продолжение рода — основная задача с точки зрения существования человечества, а также важный аспект психологической составляющей конкретного индивида».

Есть и еще один важный аспект в долгом откладывании рождения детей на потом. «У некоторых женщин уже достаточно преклонный возраст для данных манипуляций, — объясняет эксперт. — Есть исследования, которые говорят о том, что риск онкологической настороженности повышается».

Так что оптимальнее все делать во время и по законам природы, а научный прогресс подключать в тех случаях, когда природа дает осечку, и женщина без помощи медиков не может продолжить род. Это все-таки помощь, а не каприз.