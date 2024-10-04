По законам природы? Врач объяснила, до какого возраста возможно материнство

То есть, с технической точки зрения проблем нет. Но они есть в области этики. Отношение людей к репродукции и продолжению рода резко меняется. Например, из-за расширяющихся возможностей по заморозке эмбрионов женщины стали откладывать свои «репродуктивные планы» на потом. «Как правило, это пациентки, которые рожают одного ребенка, — говорит специалист. — То есть говорить об увеличении рождаемости однозначно не приходится. Мы должны очень тщательно относиться к своему репродуктивному здоровью, потому что продолжение рода — основная задача с точки зрения существования человечества, а также важный аспект психологической составляющей конкретного индивида».