По законам природы? Врач объяснила, до какого возраста возможно материнство

«Медицина значительно шагнула вперед, мы имеем возможность криоконсервировать (сохранять жизнеспособность в замороженном виде — прим. ред.) любой материал — это ткань яичника, эмбрионов, яйцеклетки, —говорит Луценко. — Мы можем исследовать геном перед тем, как будет произведен перенос оплодотворенной яйцеклетки в полость матки».
То есть, с технической точки зрения проблем нет. Но они есть в области этики. Отношение людей к репродукции и продолжению рода резко меняется. Например, из-за расширяющихся возможностей по заморозке эмбрионов женщины стали откладывать свои «репродуктивные планы» на потом. «Как правило, это пациентки, которые рожают одного ребенка, — говорит специалист. — То есть говорить об увеличении рождаемости однозначно не приходится. Мы должны очень тщательно относиться к своему репродуктивному здоровью, потому что продолжение рода — основная задача с точки зрения существования человечества, а также важный аспект психологической составляющей конкретного индивида».
Есть и еще один важный аспект в долгом откладывании рождения детей на потом. «У некоторых женщин уже достаточно преклонный возраст для данных манипуляций, — объясняет эксперт. — Есть исследования, которые говорят о том, что риск онкологической настороженности повышается».
Так что оптимальнее все делать во время и по законам природы, а научный прогресс подключать в тех случаях, когда природа дает осечку, и женщина без помощи медиков не может продолжить род. Это все-таки помощь, а не каприз.