По законам питания. Главный диетолог Минздрава назвал продукты для пожилых

По данным исследований ФИЦ питания и биотехнологии, структура питания населения РФ пока далека от идеальной. «Мы едим в 3 раза больше сахара и кондитерских изделий, в 1,5 раза больше сливочного масла и других жиров, например, жирной сметаны, мы едим колбасные изделия», — отмечает Тутельян. Он приводит пример: даже если в магазине вы покупаете колбасу, в которой на вид не жира, то это далеко не так: в ней все равно присутствует 20−25% жира, который не виден. На этом фоне мы недополучаем треть от необходимого количества овощей и фруктов, недостаточно употребляем молочных продуктов и даже картофеля.