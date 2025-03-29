По волосам не плачьте. Что делать, чтобы сохранить густоту шевелюры

Наш эксперт — дерматовенеролог, трихолог, заведующий отделением эстетической медицины Егор Махин.
Межсезонье — стресс для волос. Весной (как и осенью) в связи со сменой фазы активного роста волос — анагена — усиливается их выпадение. И чем раньше приходит весна, тем раньше начинаются жалобы. А вот сухость и ломкость волос с сезоном не связаны, их вызывает дефицит белка, витаминов (D, группы В) и ряда минералов. Ведь незаменимые питательные вещества организм в первую очередь распределяет по жизненно важным органам и тканям, а волосы к ним не относятся, поэтому снабжаются по остаточному принципу.
Лук или масло?
Народная медицина знает много средств для улучшения роста волос. Можно ополаскивать их настоем ромашки и крапивы, втирать луковую кашицу, делать маски с яйцом, ржаным хлебом, маслами. Но с народными средствами надо быть осторожными. И дело здесь не только в возможной аллергии. Многие масла могут повысить сальность кожи головы. От этого обострится жирная себорея, что приведёт к усиленному выпадению волос. Если уж втирать масло, то в кончики и стержни волос, а не в кожу головы. А самые полезные из косметических средств — препараты с кератином, из которого состоит волос. Не помешает также обогатить свой рацион белком.
Сначала анализы
Частая причина проблем с волосами — дефицит важных питательных веществ. Чтобы точно знать, каких витаминов и микроэлементов недостаёт, надо сдать кровь. Начать лучше с анализа на сывороточное железо и ферритин, потому что сезонное выпадение волос нередко связано с железодефицитной анемией (ЖДА). И если анализ покажет снижение двух этих показателей (а не гемоглобина, уровень которого падает гораздо позднее), требуется начинать пить препараты железа, поскольку, помимо потери волос, ЖДА приводит ко многим негативным изменениям в организме.
Затем стоит проверить содержание витаминов D и группы В как наиболее важных для роста волос. Принимать надо тот витамин, дефицит которого доказан анализом, чтобы не вызвать гипервитаминоз, способный привести к вытеснению других нужных витаминов. Если дефицит не критический, можно восполнить недостающие компоненты едой. Но существенную нехватку таким образом не компенсируешь.
Весна ни при чём
Когда помимо ухудшения качества волос, вы заметили и их повышенное выпадение, ситуация более серьезная. Если это длится 2 недели, а потом проходит, значит, виновата весна. Если дольше — стоит обратиться к трихологу.
Потяните за прядь. Если в руке осталось больше 2−3 волосков, волосы ослаблены. Есть и другие признаки: пряди стали плохо лежать, расширился срединный пробор. Или выделите 5 см в области продольного пробора и посмотрите, сколько там коротких волосков. Если на 5 см их менее 15, это плохо. Отсутствие «ёжика» указывает, что волосы утратили возможность к восстановлению.
Будьте готовы к тому, что трихолог направит вас к гинекологу-эндокринологу, который назначит анализы на половые гормоны. Самая частая причина потери волос: гормональные нарушения, например синдром поликистозных яичников. К гормональным сбоям может привести и хронический стресс. Если процесс не слишком запущенный, выпадение волос удастся остановить.
Лайфхак.
Пилинг нужен не только лицу, но и коже головы. Когда зимой мы носим шапки, кожа становится жирной, и в весеннее время образуется перхоть. Пилинг волосистой части головы отшелушит отмершие частички.