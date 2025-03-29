По волосам не плачьте. Что делать, чтобы сохранить густоту шевелюры

Народная медицина знает много средств для улучшения роста волос. Можно ополаскивать их настоем ромашки и крапивы, втирать луковую кашицу, делать маски с яйцом, ржаным хлебом, маслами. Но с народными средствами надо быть осторожными. И дело здесь не только в возможной аллергии. Многие масла могут повысить сальность кожи головы. От этого обост­рится жирная себорея, что приведёт к усиленному выпадению волос. Если уж втирать масло, то в кончики и стержни волос, а не в кожу головы. А самые полезные из косметических средств — препараты с кератином, из которого состоит волос. Не помешает также обогатить свой рацион белком.