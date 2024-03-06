По вампирской франшизе «Сумерки» снимут анимационный сериал

Впервые о сериале по мотивам серии романов Стефани Майер «Сумерки» заговорили в апреле 2023 года. Об этом писал Deadline со ссылкой на свои источники. Инсайдер утверждал, что проект — на самой ранней стадии разработки и в его создании принимает участие писательница Стефани Майер. На тот момент у сериала не было режиссера, сценариста и потенциального дистрибьютора.