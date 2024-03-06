По вампирской франшизе «Сумерки» снимут анимационный сериал

По «Сумеркам» снимут анимационный сериал, пишет The Wrap со ссылкой на вице-президента студии Lionsgate Майкла Бернса. Планами он поделился на конференции Morgan Stanley's Technology, Media and Telecom. На каком этапе разработки находится проект, неизвестно.
Впервые о сериале по мотивам серии романов Стефани Майер «Сумерки» заговорили в апреле 2023 года. Об этом писал Deadline со ссылкой на свои источники. Инсайдер утверждал, что проект — на самой ранней стадии разработки и в его создании принимает участие писательница Стефани Майер. На тот момент у сериала не было режиссера, сценариста и потенциального дистрибьютора.
По книгам Стефани Майер сняли пять полнометражных фильмов. Они выходили на большие экраны с 2008 по 2012 год. Кассовые сборы картин по всему миру превысили $3,4 млрд. Главные роли исполнили Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон. Кроме них, в съемках были задействованы Тейлор Лотнер, Никки Рид, Питер Фачинелли, Майкл Шин, Дакота Фаннинг и другие.
В проекте рассказывалось о старшекласснице Белле Свон (Стюарт), которая влюбляется в вампира Эдварда Каллена (Паттинсон). Впрочем, он не единственный, кто претендует на сердце девушки. В нее также влюблен оборотень Джейкоб (Лотнер).
На конференции Morgan Stanley's Technology, Media and Telecom ранее прозвучало еще одно громкое заявление. Глава глобального подразделения потокового вещания и игр Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт сообщил, когда стоит ждать второй сезон «Дома дракона». Продолжение сериала выйдет на HBO в июне 2024 года. Это спин-офф культовой «Игры престолов», посвященный борьбе за власть в семье Таргариен.